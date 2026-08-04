 کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ ڈراموں میں استعمال ہورہی ہے، عظمیٰ بخاری کا پیپلز پارٹی پر ایک اور طنز

عظمیٰ بخاری نے سماجی رابطے کی ویب ایکس پر نجی ٹی وی کے ڈرامے کا سین شیئر کردیا

ویب ڈیسک August 04, 2026
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وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری تو اب ڈراموں میں تفریح کے لئے استعمال ہورہی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب ایکس پر نجی ٹی وی کے ڈرامے کا ایک سین شیئر کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ بھائی ماننا پڑے گا، کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری تو اب ڈراموں میں تفریح کے لئے استعمال ہورہی ہے۔

اپنے بیان میں وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے سفر ہر قدم پرخطر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، جو مسافر ادھر تھا وہ اُدھر ہو رہا ہے، جو کالر تھا گردن میں لر رہ گیا ہے جو ٹماٹر تھا تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے۔

عظمی بخاری نے کہا کہ خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے ہاتھ میں تو صرف پر رہ گیا ہے، کوئی کام اگر ہم سے ہورہا ہے تو بس کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔

اس سے قبل انہوں نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر طنزیہ ردعمل کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا؟

وزیر اطلاعات پنجاب نے بلاول بھٹو کے بیان پر مسکرانے والے اسٹیکرز بھی شیئر کیے تھے۔

واضح رہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر الیکشن کو خونی اور قاتل انتخابات قرار دیتے ہوئے تھا کہا کہ یہ صاف و شفاف نہیں، دھاندلی الیکشن تھے، یہ گولی الیکشن تھے، قاتل الیکشن تھے، خونی الیکشن تھے۔

ایک بیان میں پی پی پی چیئرمین نے کہا کہ اس سب کے باوجود آپ نے پیپلز پارٹی کو 9 انتخابی نشستوں پر کامیاب کروایا ہے، میرپور اور مظفرآباد میں جو سیٹیں چوری کی گئیں وہ آپ کو واپس دلواؤں گا۔

انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمت نہیں ہارتی، ہم پیچھے نہیں ہٹتے، میدان نہیں چھوڑتے۔

 
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