وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 6 ہزار سے متجاوز

وینزویلا میں جون میں آنے والے زلزلوں سے مرنے والوں کی تعداد 6000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگز نے کہ بچاؤ اور بحالی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ خبر رساں ادارے رaئٹرز کے مطابق روڈریگز نے کہا کہ دوہرے زلزلوں کے بعد تقریباً 61,000 افراد ہسپتال میں داخل ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکام نے تباہی سے بچ جانے والے 16.5 فیصد ملبے کو صاف کر دیا ہے جبکہ مزید بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔
واضح رہے کہ 24 جون کو 7.2 اور 7.5 کی شدت کے زلزلوں نے وینزویلا میں ایک منٹ سے بھی کم وقفے سے تباہی مچائی تھے، خاص طور پر دارالحکومت کراکس کے قریب شمالی ساحلی شہر لا گویرا میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔
جڑواں زلزلوں نے گھروں، بنیادی ڈھانچے اور عوامی سہولیات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا جس سے بڑے پیمانے پر ہنگامی ردعمل سامنے آیا جو ابھی تک جاری ہے۔