اداکارہ رشمیکا مندانا نے اپنی صحت سے متعلق مداحوں کو آگاہ کر دیا

بالی ووڈ اداکارہ رشمیکا مندانا نے ہپ کی تکلیف دہ انجری کے بعد پہلی بار اپنی صحت اور بحالی کے سفر کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے۔
رشمیکا مندانا نے کئی ہفتوں تک سوشل میڈیا سے دور رہنے کے بعد انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ذریعے مداحوں کو اپنی طبیعت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں مسلسل تیسری انجری کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے باعث انہیں اپنی مصروف فلمی سرگرمیوں سے غیر متوقع وقفہ لینا پڑا۔
رشمیکا کے مطابق یہ انجری ان کی آنے والی فلم ’میسا‘ کی شوٹنگ کے دوران ایک ڈانس سین میں ہوئی جس کے باعث دائیں ہپ کو ٹانگ سے جوڑنے والے چار پٹھوں میں سے ایک متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے الگ ہو گیا۔ انہیں اس کے بعد سے ٹانگ اٹھانے میں دشواری کا سامنا ہے۔
رشمیکا نے کہا کہ اگر فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کام سے وقفہ نہ لیتیں، تاہم موجودہ صورتحال نے انہیں رکنے اور اپنی صحت پر توجہ دینے کا موقع دیا ہے۔ انہیں اب یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے جسم کو مشین کے بجائے انسان سمجھ کر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔
مداحوں کی جانب سے نیک خواہشات
رشمیکا کی جانب سے صحت سے متعلق تفصیلات شیئر کیے جانے کے بعد مداحوں اور شوبز سے وابستہ افراد نے ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
اداکارہ کی آئندہ فلموں میں ’میسا‘ کے علاوہ ’رن بالی‘، ’پشپا 3‘، ’اینیمل پارک‘ اور ’رکا‘ بھی شامل ہیں۔ تاہم ان کی موجودہ انجری کے باعث ان کے کام پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔