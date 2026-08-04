جنوبی کوریا میں شدید گرمی کے باعث 16 افراد ہلاک

دارالحکومت سیول میں پہلی مرتبہ انتہائی شدید گرمی کی وارننگ جاری کی گئی ہے

ویب ڈیسک August 04, 2026
facebook whatsup

جنوبی کوریا میں جاری شدید اور ریکارڈ توڑ گرمی کے باعث کم از کم 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 2,000 سے زائد افراد گرمی سے متعلق بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں۔

جنوبی کوریا کے حکام کے مطابق ملک نے حالیہ دنوں میں اپنی 122 سالہ موسمیاتی تاریخ کا بلند ترین درجۂ حرارت ریکارڈ کیا جہاں جنوبی شہر یانگ سان میں درجہ حرارت 42.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔

دارالحکومت سیول میں پہلی مرتبہ انتہائی شدید گرمی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ صدر لی جے میونگ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ کمزور اور زیادہ خطرے سے دوچار افراد کے تحفظ کے لیے امدادی اقدامات مزید تیز کیے جائیں اور بجلی کے نظام پر بھی کڑی نظر رکھی جائے۔

ماہرین کے مطابق یہ شدید گرمی طاقتور ہائی پریشر سسٹمز اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے منسلک غیر معمولی موسمی حالات کا نتیجہ ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران کے پاس آخری موقع ہے، معاہدہ کرلے ورنہ پچھتائے گا؛ ٹرمپ کی دھمکی

Express News

ایران نے پاکستان سمیت مسلم ممالک کی افواج پر مشتمل سیکیورٹی اتحاد کی تجویز پیش کردی

Express News

امریکا نے ایران کیخلاف نئی جنگی حکمتِ عملی کیلیے عام فوجیوں سے بھی تجاویز طلب کرلیں

Express News

پیرو میں نازکا لائنز کے آثار قدیمہ میں سیاحوں کا طیارہ گر کر تباہ؛ 13 ہلاکتیں

Express News

آنگ سان سو چی 4 سال بعد پہلی بار منظرعام پر؛ وفد سے ملاقات کی تصاویر جاری

Express News

ایرانی قیادت دوغلی ہے، معاہدہ ہونے یا ہتھیار ڈالنے تک ناکہ بندی جاری رکھیں گے؛ ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو