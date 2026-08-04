حوثی حملوں کے باوجود آرامکو محفوظ، سعودی آئل کمپنی کے منافع میں 44 فیصد اضافہ

ریاض: سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی سعودی آرامکو کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر امین ایچ ناصر نے کہا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے کیے گئے حملوں سے کمپنی کی تیل کی پیداوار یا آپریشنل صلاحیتوں پر کوئی نمایاں اثر نہیں پڑا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق امین ایچ ناصر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جولائی میں حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر کے ساحلی علاقوں سمیت آرامکو کی مختلف تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تاہم ان حملوں سے کمپنی کی مجموعی پیداواری صلاحیت متاثر نہیں ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ آرامکو نے اپنی تنصیبات کے تحفظ اور تیل کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر حفاظتی اور آپریشنل انتظامات کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تمام سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں۔
آرامکو کے سربراہ نے بتایا کہ خطے میں جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کے باوجود کمپنی نے مضبوط مالی نتائج حاصل کیے ہیں اور اس عرصے کے دوران کمپنی کے منافع میں تقریباً 44 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
ان کے مطابق یہ نتائج اس بات کا ثبوت ہیں کہ سعودی آرامکو نہ صرف اپنی توانائی کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہی بلکہ عالمی منڈی میں اپنی مضبوط پوزیشن بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔
ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران تیل کی تنصیبات پر حملوں کے خدشات کے باوجود آرامکو کی مسلسل پیداوار عالمی توانائی کی منڈی کے استحکام کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ خطے میں سکیورٹی خدشات بدستور موجود ہیں، تاہم آرامکو کی موجودہ کارکردگی سرمایہ کاروں کے اعتماد اور سعودی توانائی کے شعبے کی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔