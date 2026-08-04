برطانیہ نے پاکستانی طالب علموں کے لیے مکمل فنڈڈ اسکالرشپس متعارف کرادیں

برطانیہ نے پاکستان کے طالب علموں کے لیے مکمل طور پر فنڈڈ اسکالرشپس اور اسٹارٹ اپ فیلو شپس متعارف کرادی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پاکستانی شہری شیوننگ اسکالرشپس، شیوننگ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز فیلوشپ اور کامن ویلتھ اسٹارٹ اپ فیلوشپ کے لیے درخواستیں جمع کرواسکتے ہیں۔
برطانیہ نے تین فلیگ شپ پروگراموں کے لیے درخواستیں کھولی ہیں جو ابھرتے ہوئے پاکستانی رہنماؤں، محققین اور کاروباری افراد کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی، اختراعی آئیڈیاز تیار کرنے اور بین الاقوامی نیٹ ورکس بنانے میں مدد فراہم کریں گی۔
برطانوی یونیورسٹیاں مکمل طور پر فنڈڈ ایک سالہ ماسٹر ڈگریاں پیش کررہی ہیں جو قیادت، اثر و رسوخ اور اثر کے لیے واضح وژن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ چیوننگ آکسفورڈ سنٹر فار اسلامک اسٹڈیز فیلوشپ وسط کیرئیر کے ماہرین تعلیم اور پیشہ ور افراد کو آکسفورڈ میں آزاد تحقیق کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے جبکہ کامن ویلتھ اسٹارٹ اپ فیلوشپس اعلیٰ صلاحیت والے کاروباری افراد کو اپنے کاروبار کو مضبوط بنانے، برطانیہ کے ماہرین سے سیکھنے اور پیمانے کے لیے تیار کرنے میں مدد کرتی ہے۔
پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سی ایم جی او بی ای نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ پروگرام ممتاز پاکستانیوں کو اداروں کی قیادت کرنے، کاروبار بڑھانے اور دنیا کے چند بڑے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے درکار مہارت، نیٹ ورک اور آئیڈیاز تیار کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ درخواست دہندگان کو اپنے تجربات، خیالات اور عزائم سے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے اور اے آئی سے تیار کردہ جوابات جمع نہیں کرانا چاہیے۔ درخواست دہندگان نے اے آئی سے تیار کردہ جوابات کو نااہل قرار دینے کا خطرہ پایا ہے۔
تمام پروگراموں میں پروازیں، کورس کی فیس، ویزا اور وظیفہ کی ادائیگیاں شامل ہیں تاکہ زندگی گزارنے کے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ اپنی تعلیمی اور پیشہ ورانہ ترقی کے علاوہ، اسکالرز بین الاقوامی نیٹ ورکس بنائیں گے، مختلف ثقافتوں اور نقطہ نظر کا تجربہ کریں گے اور برطانیہ اور دنیا بھر کے ساتھی رہنماؤں کے ساتھ دیرپا روابط استوار کریں گے۔
پاکستان میں شیوننگ کے 2,000 سے زائد سابق طلباء عوامی خدمات، کاروبار، تعلیمی، میڈیا اور سول سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں جو برطانیہ اور پاکستان کے درمیان دیرینہ شراکت داری میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ عالمی سطح پرشیوننگ یونیورسٹی کے سابق طلباء میں 20 سے زائد موجودہ یا سابق سربراہان مملکت یا حکومت میں شامل ہیں۔
شیوننگ یونیورسٹی کیلئے درخواستیں chevening.org/apply کے ذریعے جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح شیوننگ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹدیز فیلوشپ کے لیے درخواستیں chevening.org/fellowship/ocis/ پر جمع کرائی جا سکتی ہیں۔
کامن ویلتھ اسٹارٹ اپ فیلوشپ کے لیے درخواستیں 3 اگست سے 1 ستمبر 2026 تک جمع کرائی جاسکتی ہیں۔ مزید معلومات cscuk.fcdo.gov.uk/apply پر دستیاب ہیں۔