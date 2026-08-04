ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے میسجنگ ایپ ٹیلی گرام کو مختصر وقت کے لیے اپنے ایپ اسٹور سے ہٹا دیا۔ ایپل کی جانب سے یہ فیصلہ میسجنگ ایپ پر مبینہ طور پر بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق تصاویر کو شیئر کرنے کے لیے استعمال ہونے کے الزام پر کیا گیا ہے۔
ایپل کے ترجمان کے مطابق ٹیلی گرام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ مواد ہٹا دیا اور اسے شیئر کرنے والے صارف کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا، جس کے بعد ایپ کو دوبارہ ایپ اسٹور پر بحال کر دیا گیا۔
یہ پہلا موقع نہیں کہ ٹیلی گرام کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ 2018 میں بھی ایپل نے نامناسب مواد کے باعث ٹیلی گرام کو عارضی طور پر ایپ اسٹور سے ہٹا دیا تھا۔
بعد ازاں ٹیلی گرام کی جانب سے حفاظتی اقدامات مزید سخت کیے جانے کے بعد ایپ کو دوبارہ دستیاب کر دیا گیا تھا۔
ایپل کا کہنا تھا کہ وہ بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کرتا ہے اور ایسی خلاف ورزی سامنے آنے پر فوری کارروائی کی جاتی ہے۔