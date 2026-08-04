آزاد کشمیر میں ایل اے 27 اور 28 پر انتخابات، نتائج موصولی کا سلسلہ جاری

خراب موسم کے باعث آزاد کشمیر کے مظفرآباد ڈویژن میں LA-27, LA-28 میں اتوار کو پولنگ ملتوی کی گئی تھی

اسٹاف رپورٹر August 04, 2026
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مظفرآباد:

آزاد کشمیر میں ملتوی شدہ حلقوں ایل اے 27 اور 28 پر پولنگ کا وقت ختم ہوگیا اور ووٹوں کی گنتی کے بعد پولنگ اسٹیشنز سے نتائج موصولی کا سلسلہ جاری ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق آزاد کشمیر کے مظفرآباد ڈویژن میں خراب موسم کے باعث جن حلقوں (LA-27, LA-28) میں پولنگ ملتوی کی گئی تھی وہاں آج شہریوں نے اپنا حقِ رائے دہی استعمال کیا۔

ایل اے 27مظفر آباد1 میں مسلم لیگ ن کی جانب سے امیدوار نورین عارف، پیپلز پارٹی کی جانب سے سردار جاوید اور آئی پی پی کی جانب سے سردار تبارک علی میدان میں ہیں۔

اطلاعات ہیں کہ 124 پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق آئی پی پی کے تبارک علی سب سے آگے ہیں، ن لیگ کے امیدوار دوسرے اور پی پی امیدوار تیسرے نمبر پر ہیں۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ جمہوریت ہی عوامی فلاح، ترقی اور مسائل کے حل کا مؤثر راستہ ہے، جبکہ حقیقی تبدیلی صرف منتخب ایوانوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

انہوں نے کہا کہ عوام اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں اس لیے منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی آواز بنیں، ان کے مسائل اٹھائیں اور عوامی مطالبات کو آئینی و جمہوری طریقے سے حل کرائیں۔

شہریوں کے مطابق ووٹ دینا ہر شہری کا بنیادی، آئینی اور جمہوری حق ہے، جس کا استعمال ہر اہل ووٹر کی ذمہ داری بھی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی سے باہر مسائل کا مستقل حل ممکن نہیں، اس لیے عوام کو جمہوری عمل میں بھرپور شرکت کرتے ہوئے اپنے نمائندے خود منتخب کرنے چاہییں۔

شہریوں نے پرامن اور شفاف انتخابی ماحول کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی بڑی تعداد میں شرکت جمہوری نظام پر اعتماد اور سیاسی شعور کا واضح اظہار ہے۔
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