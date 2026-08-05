’اسپائیڈر مین: برانڈ نیو ڈے‘ کی شاندار کامیابی، صرف 6 دن میں ایک ارب ڈالر کا ہندسہ عبور

باکس آفس پر شاندار کارکردگی نے اسپائیڈرمین کو حالیہ برسوں کی کامیاب ترین ہالی ووڈ فلموں میں شامل کر دیا ہے

ویب ڈیسک August 05, 2026
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مارول اور سونی پکچرز کی نئی سپر ہیرو فلم ’اسپائیڈر مین: برانڈ نیو ڈے‘ نے عالمی باکس آفس پر غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریلیز کے محض چھ دن میں ایک ارب ڈالر سے زائد کا کاروبار کر لیا، جس کے ساتھ ہی فلم نے کئی نئے ریکارڈ اپنے نام کر لیے۔

ٹام ہالینڈ کی مرکزی کردار میں واپسی والی اس فلم نے دنیا بھر میں شائقین کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ باکس آفس پر اس کی شاندار کارکردگی نے اسے حالیہ برسوں کی کامیاب ترین ہالی ووڈ فلموں میں شامل کر دیا ہے۔

تاریخی اعداد و شمار کے مطابق، اب تک صرف 2019 میں ریلیز ہونے والی مارول کی بلاک بسٹر فلم ’ایوینجرز: اینڈ گیم‘ ہی ایک ارب ڈالر کی کمائی کا سنگ میل اس سے زیادہ تیزی سے عبور کر سکی تھی۔ اس فلم نے افتتاحی ویک اینڈ پر ہی عالمی سطح پر تقریباً 1.2 ارب ڈالر کا بزنس کیا تھا۔

شمالی امریکا میں بھی ’اسپائیڈر مین: برانڈ نیو ڈے‘ نے شاندار آغاز کیا اور ابتدائی چار دنوں میں 407 ملین ڈالر کا کاروبار کرتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس کارکردگی کے ساتھ فلم نے 2018 کی سپر ہیرو فلم ’بلیک پینتھر‘ کا سابقہ ریکارڈ بھی پیچھے چھوڑ دیا۔

فلم میں ٹام ہالینڈ ایک بار پھر پیٹر پارکر، اسپائیڈر مین کے روپ میں جلوہ گر ہوئے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ زینڈایا، جیکب بیٹالون، جون برنتھل، مارک رفالو اور سیڈی سنک بھی اہم کرداروں میں نظر آ رہے ہیں۔

شاندار بزنس اور مثبت ردعمل کے بعد فلمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ’اسپائیڈر مین: برانڈ نیو ڈے‘ آنے والے دنوں میں بھی عالمی باکس آفس پر مزید کامیابیاں سمیٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔
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