اسپیس ایکس کا راکٹ اپنے مدار سے بھٹک گیا، آج کسی بھی وقت چاند سے ٹکرانے کے خدشہ

راکٹ کا پہلا مرحلہ لانچ کے بعد زمین پر واپس آگیا تھا، ماہرین

ویب ڈیسک August 05, 2026
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اسپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ آج کسی بھی وقت چاند سے ٹکرانے والا ہے۔ یہ وہی راکٹ ہے جس نے جنوری 2025 میں دو نجی قمری مشنز کو خلا میں روانہ کیا تھا۔

فالکن 9 راکٹ کے ذریعے امریکی کمپنی فائر فلائی ایرو اسپیس کا بلیو گھوسٹ لینڈر اور جاپانی کمپنی آئی اسپیس کا ریزیلینس لینڈر چاند کی جانب بھیجا گیا تھا۔

بلیو گھوسٹ نے مارچ 2025 میں کامیاب لینڈنگ کی جبکہ ریزیلینس چند ماہ بعد لینڈنگ کے دوران ناکام ہوگیا تھا۔

ماہرین کے مطابق راکٹ کا پہلا مرحلہ لانچ کے بعد زمین پر واپس آگیا تھا تاہم دوسرا مرحلہ خلائی مشنز کو چاند کی سمت دھکیلنے کے لیے استعمال ہوا اور وہ خلا میں ہی موجود رہا۔

اسپیس ایکس میں ناسا سائنس اور ڈریگن پروگرامز کی ڈائریکٹر جولیانا شیمین کے مطابق زمین کے قریب مدار میں جانے والے مشنز کے بعد راکٹ کے بالائی حصے کو عموماً زمین کی فضا میں جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے لیکن زیادہ توانائی والے مشنز میں مختلف طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ اس مشن میں بھی تمام حفاظتی اصولوں کے مطابق کارروائی کی گئی تھی تاہم سورج کی سرگرمیوں اور کششِ ثقل کے مشترکہ اثرات نے راکٹ کے بالائی حصے کا راستہ تبدیل کر دیا جس کے باعث اب وہ چاند سے ٹکرانے کی سمت بڑھ رہا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تصادم سے زمین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تاہم اس واقعے کو سائنسی لحاظ سے اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے چاند کی سطح پر ہونے والے اثرات اور خلائی ملبے کی حرکت سے متعلق مزید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔
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