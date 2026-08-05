کراچی؛ یلولائن بی آر ٹی منصوبے کی بروقت تکمیل کیلیے رفتار بڑھانے کی ہدایات

منصوبہ کراچی کے عوام کیلیے اہم اور بروقت تکمیل سندھ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، شرجیل میمن

ویب ڈیسک August 05, 2026
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کراچی:

سندھ حکومت نے یلو لائن بی آر ٹی منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایات جاری کردیں۔

سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، یلو لائن بی آر ٹی کے پراجیکٹ ڈائریکٹر کمال دایو اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔

اجلاس میں یلو لائن بی آر ٹی منصوبے کے تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور منصوبے پر پیش رفت مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

اجلاس میں یلو لائن منصوبے کے حکام نے شرجیل انعام میمن کو مختلف حصوں پر جاری تعمیراتی کام سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی، جس میں بتایا گیا کہ تعمیراتی سرگرمیاں منصوبہ بندی کے مطابق جاری ہیں اور توقع ہے کہ آئندہ سال کی پہلی سہ ماہی میں منصوبے کے ڈپوز مکمل ہو جائیں گے۔

شرجیل میمن نے سندھ حکومت کی جانب سے منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے تمام یوٹیلٹی رکاوٹیں پیشگی بنیادوں پر دور کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ تاخیر سے بچنے کے لیے یوٹیلٹی شفٹنگ، ری لوکیشن اور اس سے متعلق تمام اقدامات فوری اور ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں۔

سینئر وزیر سندھ نے کہا کہ منصوبے کی رفتار ہر صورت برقرار رکھی جائے اور تمام رکاوٹیں فوری طور پر دور کی جائیں تاکہ تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔

انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو باہمی تعاون اور مؤثر رابطہ کاری کے ذریعے درپیش مسائل فوری حل کرنے کی بھی ہدایت دی۔ شرجیل انعام میمن نے عوام کو دشواریوں سے بچانے کے لیے تاج حیدر پل کے دوسرے حصے کا کام بھی جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔

انہوں نے کہا کہ یلو لائن بی آر ٹی کراچی کے عوام کے لیے ایک اہم عوامی منصوبہ ہے اور اس کی بروقت تکمیل سندھ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
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