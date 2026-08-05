پنجاب حکومت نے 32 افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے

لاہور:
پنجاب حکومت نے 32 افسران کے تقروتبادلے کے احکامات جاری کئے ہیں تقرری کی منتظر امبرین چوہدری کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انفورسمنٹ شیخوپورہ۔ وقار عظیم ڈپٹی سیکرٹری سکولز ایجوکیشن کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (انفورسمنٹ) ننکانہ صاحب ۔محمد کلیم ڈپٹی سیکرٹری مائنز اینڈ منرلز ڈیپارٹمنٹ کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انفورسمنٹ) قصور تعینات کر دیا گیا۔
ساریہ حیدر ڈپٹی سیکرٹری، لیبر اینڈ ہیومن ریسورس کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ا نفورسمنٹ اوکاڑہ۔صولت حیات وٹو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ داخلہ کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انفورسمنٹ سیالکوٹ۔خضران علی ڈپٹی سیکرٹری جنگلات و جنگلی حیات کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انفورسمنٹ گجرات لگایا گیا ہے۔
خضر حیات ڈپٹی سیکرٹری، فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کو تبدیل کر کے اے ڈی سی (انفورسمنٹ) نارووال۔ عفت النسا کو ڈپٹی سیکرٹری فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن سے اے ڈی سی انفورسمنٹ منڈی بہاؤالدین۔ بلاول علی ڈپٹی سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ کو اے ڈی سی انفورسمنٹ حافظ آباد۔ سارہ امجد ڈپٹی سیکرٹری، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کو تبدیل کر کےاے ڈی سی انفورسمنٹ جہلم ۔انعم بابر ڈپٹی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کو اے ڈی سی (انفورسمنٹ) اٹک۔ مریم بختاور ڈپٹی سیکرٹری، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سے اے ڈی سی انفورسمنٹ) چکوال تعینات کر دیا گیا۔۔زینب جہانداد ڈپٹی سیکرٹری، محکمہ داخلہ سے اے ڈی سی (انفورسمنٹ)خوشاب تعینات کر دیا گیا۔
محمد عمر فاروق ڈپٹی سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈیپارٹمنٹ کو اے ڈی سی (انفورسمنٹ) میانوالی تعینات کر دیا گیا۔ حسن نذیر ڈپٹی سیکرٹری زکوٰۃ و عشر ڈیپارٹمنٹ سے اے ڈی سی (انفورسمنٹ) بھکر تعینات کر دیا گیا ہے۔
جبکہ مجاہد عباس ڈپٹی سیکرٹری، لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ کو اے ڈی سی (انفورسمنٹ) ٹوبہ ٹیک سنگھ۔محمد اویس ڈپٹی سیکرٹری، یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ اے ڈی سی (انفورسمنٹ) جھنگ مدثر عارف ڈپٹی سیکرٹری، ہاؤسنگ، اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ اے ڈی سی (انفورسمنٹ) خانیوال محمد عثمان جلیل ڈپٹی سیکرٹری، انڈسٹریز، کامرس اینڈ انویسٹمنٹ اے ڈی سی (انفورسمنٹ) وہاڑی محمد سہیل اختر ڈپٹی سیکرٹری، محکمہ آبپاشی اے ڈی سی (انفورسمنٹ)، پاکپتن احمد فراز اعوان ڈپٹی سیکرٹری ہاوسنگ (جنوبی پنجاب) سے اے ڈی سی (انفورسمنٹ)، لودھراں۔محمد عرفان انور ڈپٹی سیکرٹری، سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈیپارٹمنٹ اے ڈی سی (انفورسمنٹ)، مظفرگڑھ الوینہ فیض ڈپٹی سیکرٹری، اوقاف و مذہبی امور ڈیپارٹمنٹ اے ڈی سی (انفورسمنٹ) لیہ مبارک علی رضا ڈپٹی سیکرٹری، محکمہ داخلہ اے ڈی سی (انفورسمنٹ) راجن پورمہر غلام عباس ڈپٹی سیکرٹری، آبی زراعت و فشریز ڈیپارٹمنٹ اے ڈی سی (انفورسمنٹ) بہاولنگر محمد اعتزاز انجم ڈپٹی سیکرٹری، پبلک پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ اے ڈی سی (انفورسمنٹ)، رحیم یار خان۔ محمد عابد شبیر ڈپٹی سیکرٹری، ویمن ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ اے ڈی سی (انفورسمنٹ)، چنیوٹ ملک راشد نعمت ڈپٹی سیکرٹری، لائیوسٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ اے ڈی سی (انفورسمنٹ) مری صابر حسین ڈپٹی سیکرٹری، محکمہ صحت و آبادی (جنوبی پنجاب)اے ڈی سی (انفورسمنٹ) کوٹ ادو تعینات کر دیا گیا ہے۔