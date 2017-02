حالیہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہورہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی: ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہورہی ہے لیکن ہم ملک کا تحفظ کرتے ہوئے ان حملوں کا بھرپور جواب دیں گے ۔

Recent Ts acts are being exec on directions from hostile powers and from sanctuaries in Afghanistan. We shall defend and respond.

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 16, 2017