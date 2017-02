حالیہ دہشت گردی؛ پاکستان نے پاک افغان بارڈر بند کردیا

طورخم: پاکستان نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد طورخم پر پاک افغان بارڈر کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کردیا۔

ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی کڑیاں افغانستان سے ملنے کے بعد پاک افغان تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی جب کہ حکومت پاکستان نے آج درگاہ لعل شہباز قلندر میں خود کش دھماکے کے بعد طورخم پر پاک افغان بارڈر کو غیر معینہ مدت تک بند کرنے کا اعلان کردیا ہے۔

Pakistan-Afghanistan Border closed with immediate effects till further orders due to security reasons.

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 16, 2017