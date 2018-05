کانز فلم فیسٹیول میں بالی ووڈ حسیناؤں کے ساتھ ماہرہ خان کے چرچے

Mahira Khan in Elan outfit at Cannes 2018! @glamouralertofficial 😘💕 * * * #MahiraKhan #Cannes #Cannes2018 #CannesFilmFestival #CannesFilmFestival2018 #FestivalDeCannes #Bollywood #Stunning #Beautiful #Fashion #Gorgeous #Style #Beauty #Glam #GlamourAlert

A post shared by Roma Singh (@romasingh14) on May 12, 2018 at 11:43pm PDT