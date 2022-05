شان مسعود ٹی20 بلاسٹ کیلئے ڈربی شائر کے کپتان نامزد

لندن: انگلش کاؤنٹی کلب ڈربی شائر نے قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر شان مسعود کو ٹی20 بلاسٹ کے لیے کپتان نامزد کردیا۔

قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر شان مسعود نے رواں سیزن میں ڈربی شائر سے معاہدہ کررکھا ہے جبکہ ریڈ بال کاؤنٹی چیمپیئن شپ میں انہوں نے 844 رنز بنائے، جس میں 3 سنچریاں بھی شامل تھیں جبکہ دو ڈبل سنچریز اسکور کیں۔

ڈربی شائر کے کوچ مکی آرتھر کا کہنا ہے کہ شان ایک بہترین کپتان کے طور پر نظر آئیں گے جبکہ اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔

پاکستانی اوپنر کی قیادت میں ڈربی شائر کی ٹیم برمنگھم بیئرز کے خلاف میدان میں اترے گی۔

واضح رہے کہ شان مسعود انگلینڈ ٹی20 میں کسی کاؤنٹی کی کپتانی کرنے والے دوسرے پاکستانی ہیں، اس سے قبل وسیم اکرم ہمپشائر کی ایک میچ میں قیادت کر چکے ہیں۔

شان مسعود پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز، قومی ڈومیسٹک سیزن میں سدرن پنجاب اور کشمیر پریمیر لیگ میں باغ اسٹالینز کی قیادت کے فرائض بھی سرانجام دے چکے ہیں۔

