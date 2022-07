گال ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 24 رنز بنا لیے

گال: پاکستان نے سری لنکا کے خلاف سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 24 رنز بنا لیے، اظہر علی اور کپتان بابراعظم کریز پر موجود ہیں۔

سری لنکن شہر گال میں کھیلے جارہے ٹیسٹ میچ میں میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پہلی اننگز میں تمام کھلاڑی 222 رنز پر ڈھیر ہوگئے جس کے جواب قومی ٹیم کی اننگز کا آغاز بھی اچھا نہ رہا کیوں کہ امام الحق صرف 2 جبکہ اسد شفیق 13 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پہلے روز کے اختتام تک پاکستان ٹیم دو وکٹوں پر چوبیس رنز بنا چکی ہے۔

اظہر علی 3 جبکہ کپتان بابراعظم 1 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ حریف بولر پربت جے سوریا اور کسن راجیتھا نے امام الحق اور اسد شفیق کو چلتا کیا۔

A compelling day in Galle 👏@AzharAli_ and @babarazam258 will resume the battle for Pakistan tomorrow 🏏#SLvPAK | #BackTheBoysInGreen https://t.co/PJyp5eeHLA pic.twitter.com/PBfoxHWY6q

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) July 16, 2022