پی سی بی سچ بولنے پر شاداب کو نفسیاتی مریض بنا رہا ہے، راشد لطیف

کراچی: قومی ٹیم کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر راشد لطیف نے کہا ہے کہ ایک شخص سچ بول رہا ہے مگر پی سی بی کی نئی رجیم اسے سزا دے کر منہ بند کروانا چاہتی ہے۔

اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سچ بولنے پر شاداب کو اس لیے تنگ کیا جارہا ہے کہ وہ کرکٹ چھوڑ کر نفسیاتی مریض بن جائے کیونکہ پاکستان کے 90 فیصد کھلاڑی کرکٹ بورڈ کے رویے کی وجہ سے نفسیاتی ہوکر کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں۔

راشد لطیف کا خیال ہے کہ افغانستان کیخلاف سیریز میں شکست اور شاداب خان کی بے باک انداز میں پریس کانفرنس کے بعد کرکٹ بورڈ انہیں وائس کپتان سے ہٹا دے گا۔

