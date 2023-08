بابراعظم نے ہاشم آملہ کا ریکارڈ توڑ دیا

ملتان: بابراعظم نے کم اننگز میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا ہاشم آملہ کا ریکارڈ توڑ دیا۔

ملتان میں ایشیا کپ 2023 کے افتتاحی میچ میں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے اپنی ون ڈے کیریئر کی 19 ویں اور 31 ویں انٹرنیشنل سنچری بنائی۔

بابر اعظم نے 131 گیندوں پر 151 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جو نہ صرف ان کا ون ڈے کرکٹ کا دوسرا سب سے بڑا اسکور تھا بلکہ ایشیا کپ کی تاریخ میں انفرادی بلے باز کا دوسرا سب سے بڑا اسکور بھی تھا۔

بھارت کے ویرات کوہلی ایشیا کپ میں 183 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ انفرادی اسکور کرنے والے کھلاڑی ہیں جو انہوں نے 2012 میں پاکستان کیخلاف بنائے تھے۔

Babar Azam made the second-highest score in Asia Cup history on Wednesday 👏#PAKvNEP pic.twitter.com/OQ6VoFoVfd

— ICC (@ICC) August 30, 2023