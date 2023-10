پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار خاتون بولنگ کوچ کا تقرر

ملتان: پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار مردوں کی ٹیم کیلئے خاتون فاسٹ بولنگ کوچ کا تقرر کردیا گیا۔

ملتان سلطانز کے مطابق آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ کیتھرین ڈالٹن کو ملتان سلطانز کا فاسٹ بولنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ کیتھرین ڈالٹن انگلش کرکٹ بورڈ سے ایڈوانس لیول تھری سرٹیفائیڈ کوچ ہیں۔ انہوں نے آئرلینڈ کی قومی ویمن ٹیم کے لیے چار ون ڈے اور چار ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل رکھے ہیں۔

کیتھرین برطانیہ اور بھارت میں کوچنگ کا تجربہ رکھتی ہیں اور اس سے قبل بھی وہ نوجوان پاکستانی فاسٹ بولرز کے ساتھ کام کر چکی ہیں جن میں محمد الیاس، سمین گل، ارشد اقبال اور انڈر 19 کے کھلاڑی شامل ہیں۔

کیتھرین کے کوچنگ کیریئر میں فاسٹ بولنگ اکیڈمی یو کے اور بھارت میں الٹیمیٹ پیس فاؤنڈیشن کے ساتھ اسسٹنٹ ہیڈ کوچ کے طور پر خدمات انجام دینا شامل ہے۔

کیتھرین ڈالٹن نے ای ایس پی این کرک انفو کو بتایا کہ وہ PSL فرنچائز میں شمولیت پر بہت خوش ہیں۔ خاتون کوچ کے طور پر مردوں کی ایک بڑی ٹی ٹوئنٹی فرنچائز میں کام کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔

