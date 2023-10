پاکستانی کرکٹرز کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی

اسرائیل فوج کی غزہ میں معصوم شہریوں کی نسل کشی پر پاکستانی کرکٹرز نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔

غزہ پر تاریخ کے سب سے تباہ کن اور انسانیت سوز حملے نے ہر درد مند دل کو دہلا دیا ہے۔ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اسرائیلی فوج کی بدترین دہشت گردی اور بھیانک جنگی جرم کی شدید مذمت کررہے ہیں۔

کھیلوں اور شوبز سے وابستہ نمایاں شخصیات کی جانب سے اسرائیلی مظالم بند کرنے اور فلسطینیوں کا اجتماعی قتل عام روکنے کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔

ورلڈ کپ کیلئے بھارت میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اُن کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔

آل راؤنڈر شاداب خان، محمد نواز، اسامہ میر، افتخار احمد، حارث رؤف اور سابق کرکٹر اظہر علی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر فلسطین کے قومی پرچم کی تصاویر پوسٹ کرکے مظلوم فلسطینی عوام کیلئے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔



زمبابوے کے کرکٹر سکندر رضا نے بھی فلسطینیوں کی حمایت میں سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کی۔



یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے محمد رضوان نے سری لنکا کے خلاف ورلڈ میچ میں ٹیم کی جیت کے بعد ایکس پوسٹ میں اپنے مین آف دی میچ ایوارڈ کو “غزہ کے بہن بھائیوں” کے نام کیا تھا جس پر بھارت میں ان کے خلاف شدید ردعمل دیکھنے میں آیا تھا۔

This was for our brothers and sisters in Gaza.

Happy to contribute in the win. Credits to the whole team and especially Abdullah Shafique and Hassan Ali for making it easier.

Extremely grateful to the people of Hyderabad for the amazing hospitality and support throughout.

— Muhammad Rizwan (@iMRizwanPak) October 11, 2023