رضوان سے غلط بیان منسوب کرنے پر آسٹریلوی کپتان کا بھارتی صحافی کو ٹکا سا جواب

بنگلورو: بھارتی صحافی کی پاکستانی وکٹ کیپر محمد رضوان سے غلط بیان منسوب کرکے آسٹریلوی کپتان سے اپنی مرضی کا جواب لینے کی کوشش ناکام ہوگئی۔

بنگلورو میں جمعرات کو پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ سے قبل پوسٹ میچ پریس کانفرس میں بھارتی صحافی نے محمد رضوان سے جھوٹا بیان منسوب کرتے ہوئے آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنزسے سوال کیا کہ محمد رضوان نے سری لنکا کے خلاف پاکستان کی جیت حماس کے نام کی تھی۔ کیا کرکٹ میں اس طرح کے بیانات ضروری ہیں یا آپ اسے کھیل کو سیاست زدہ کرنا سمجھتے ہیں؟۔

مزید پڑھیں: پاکستانی کرکٹرز کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی

واضح رہے کہ محمد رضوان نے پاکستان کی جیت حماس نہیں بلکہ غزہ کے بہن بھائیوں کے نام کی تھی تاہم بھارتی صحافی نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اسے حماس سے منسوب کرکے تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی تاہم پیٹ کمنز نے اُسے وہ جواب نہیں دیا جو وہ چاہتا تھا بلکہ ٹکا سا جواب دیکر مایوس کردیا۔

مزید پڑھیں: رضوان کے فلسطینیوں کیساتھ اظہار یکجہتی پر صہیونی ریاست آگ بگولہ

آسٹریلوی کپتان کا کہنا تھا کہ ’’ مجھے لگتا ہے مجھ تک آدھی بات پہنچی ہے لیکن ہاں مجھے کھیلوں کے لوگوں کو دیکھنا، ان کی شخصیتوں کو سامنے لانا پسند ہے البتہ یہ کوئی بہت مضبوط خیالات نہیں ہیں‘‘۔

Cummins was asked for his view on Pakistan players openly supporting Palestine

مزید پڑھیں: فلسطینوں کے نام ایوارڈ؛ بھارتی شائقین کیجانب سے رضوان کو ناروا سلوک کا سامنا

واضح رہے کہ محمد رضوان نے سوشل میڈیا پوسٹ میں سری لنکا کیخلاف اپنی شاندار پرفارمنس پر ملنے والا مین آف دی میچ ایوارڈ غزہ کے بہن بھائیوں کے نام کیا تھا جس پر انکی آئی سی سی سے شکایت کی گئی تھی تاہم آئی سی سی نے اسے انکا انفرادی معاملہ قرار دیا تھا۔

This was for our brothers and sisters in Gaza.

Happy to contribute in the win. Credits to the whole team and especially Abdullah Shafique and Hassan Ali for making it easier.

Extremely grateful to the people of Hyderabad for the amazing hospitality and support throughout.

— Muhammad Rizwan (@iMRizwanPak) October 11, 2023