بابراعظم کو عزت نہ دینے پر بہت مایوس ہوں، سابق انگلش کپتان

سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے کہا ہے کہ بابراعظم کو پی سی بی کی طرف سے عزت نہ دینے پر بہت مایوس ہوں۔

ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مائیکل وان نے کہا کہ شاہین آفریدی کے کپتان بننے کی افواہیں اور اسکرین شاٹس لیک ہونا بابراعظم کی توہین ہے۔ بابراعظم عالمی معیار کا بلے باز ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بھی لاجواب ہے۔

انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد آپ ان کی کپتانی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن ورلڈ کپ کے دوران اس طرح کی باتیں اور اسکرین شاٹس لیک کرنا سراسر بابراعظم کی بے عزتی ہے۔

خیال رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں کارکردگی انتہائی خراب ہے اور مسلسل 4 میچز میں شکست کے بعد سیمی فائنل میں رسائی تقریباً ناممکن بن چکی ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان ساتویں نمبر پر ہے ایسے میں ناقدین کی جانب سے کپتان بابراعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے اور انکی ناقص کپتانی کو لیکر بھی سوالات اٹھائے جارہے ہیں۔

The way he has been treated is totally unacceptable .. #Pakistan .. https://t.co/RyJxF4KZp5

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 31, 2023