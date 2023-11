بابر اعظم کے کپتانی چھوڑنے کے اعلان پر رضوان کا ردعمل

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر محمد رضوان نے بابر اعظم کی جانب سے کپتانی چھوڑنے کے اعلان اُن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور بطور کپتان کارکردگی کو سراہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بابراعظم نے ورلڈکپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر تینوں فارمیٹ سے کپتانی چھوڑنے اور اپنی خدمات ملک کیلیے بطور بیٹسمین جاری رکھنے کا اعلان کیا۔

Kaptaaana, aap Dilo k Kaptaan ho. You are definitely one of the greatest batsmen Pakistan has ever seen.

Your honesty, love, integrity, thoughts, and efforts for Pakistan as the captain are the things to look up to. May you continue to shine for Pakistan, Ameen. @babarazam258 https://t.co/FuZOdyBR6U

— Muhammad Rizwan (@iMRizwanPak) November 15, 2023