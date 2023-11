’’فلسطینیوں پر بمباری بند کرو‘‘ ورلڈکپ فائنل کے دوران تماشائی گراؤنڈ میں آگیا

آئی سی سی ورلڈکپ فائنل میچ کے دوران فلسطین کے حامی نوجوان نے میدان میں جاکر ویرات کوہلی کو گلے لگالیا۔

احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ کے 14ویں اوور میں فلسطین کے حامی نوجوان نے بھارتی بیٹر ویرات کوہلی کو لگے لگا لیا، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہے۔

تماشائی سیکیورٹی اہلکاروں کو چکما دیکر میدان میں داخل ہوا، جس نے فلسطینی پرچم والا ماسک پہننا ہوا تھا جبکہ ٹی شرٹ پر ’’فلسطینیوں پر بمباری بند کرو‘‘ کا نعرہ درج تھا۔

تماشائی کے میدان میں آنے کی وجہ سے کھیل کو کچھ دیر کیلئے روکنا پڑا، بعدازاں سیکیورٹی اہلکاروں نے نوجوان کو حراست میں لے لیا ہے۔

قبل ازیں ورلڈکپ 2023 کے دوران پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان میچ کے دوران فلسطین کا پرچم لہرایا گیا تھا، جس پر 4 شائقین کرکٹ کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔

دوسری جانب فلسطین میں اسرائیلی جارحیت پر بھارت کی ہندو انتہا پسند تنظیم اسرائیل کی حمایت کررہی ہے جبکہ فلسطینیوں کی مزاحمتی تنظیم حماس کو دہشتگرد قرار دیا جارہا ہے۔

واضح رہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جاری جارحیت کے باعث شہید فلسطینوں کی تعداد 12 ہزار سے تجاوز کرچکی ہے جس میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔

A child having Palestine flag on his shirt and motto “stop bombing palestine” breached the field to meet Virat Kohli ! #INDvsAUSfinal pic.twitter.com/Xe7xJhoVsu

#FreePalestine message makes it to the Narendra Modi Stadium

The pitch invader we did not see on broadcast sported a mask with the Palestine flag colours and a plea to stop the bombing in Gaza on his shirt. #CWC23 #INDvsAUSfinal #INDvAUS pic.twitter.com/g9LK87QXiz

— Lavanya ️‍ (@lav_narayanan) November 19, 2023