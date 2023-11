عماد وسیم کی ریٹائرمنٹ؛ رضوان اور شاداب کا ردعمل آگیا

قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر عماد وسیم کی ریٹائرمنٹ پر وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان اور لیگ اسپنر شاداب خان کا ردعمل آگیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر ٹوئٹ کرتے ہوئے محمد رضوان نے عماد وسیم کی ریٹائرمنٹ پر حیریت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ پاکستان کیلئے بین الاقوامی کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے کیلئے آپ کے پاس ابھی کئی سال باقی ہیں، زندگی کے ہر پہلو میں آپکے کیلئے نیک خواہشات ہیں! کامیاب رہیں۔

لیگ اسپنر شاداب خان نے عماد وسیم کو شاندار کیرئیر پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ کھیل کر خوشی ہوئی، کیرئیر کی نئی اننگز میں آپکے لیے نیک خواہشات ہیں۔

واضح رہے کہ گزشتہ دنوں آل راؤنڈر عماد وسیم نے سوشل میڈیا کے ذریعے اچانک انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرکے پاکستان کرکٹ بورڈ، کھلاڑیوں اور مداحوں کو حیران کردیا تھا۔

دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر عماد وسیم کے اچانک سوشل میڈیا پر تمام فارم کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑگئی ہے، مداحوں کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے نوجوان کھلاڑیوں کا اسطرح جانا بورڈ کی ناکامی ہے۔

سابق کپتان راشد لطیف کا کہنا ہے کہ عماد وسیم کو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لینا چاہیے، وہ پاکستان کے سب سے اچھے اسپنر ہیں، ان کی بیٹنگ سے بھی قومی ٹیم کو بہت مدد مل سکتی ہے۔ آئندہ سال امریکا اور ویسٹ انڈیز میں شیڈول ورلڈکپ کا ذکر کرتے ہوئے سابق کرکٹر نے کہا کہ ’’اگر ٹیم کا سب سے کارآمد کھلاڑی نہیں ہوگا تو اس میں عماد وسیم کا نہیں ملک کا نقصان ہے‘‘۔

Congratulations maddy bhai on a wonderful international career. It was a pleasure to play with u. Wishing u the very best of luck in this new chapter of ur career. @simadwasim pic.twitter.com/7gByfQprzM

Surprised to hear about your retirement, @simadwasim, my brother. I firmly believe you still have many years left to excel in international cricket for Pakistan. Wishing you the best in every facet of life. Keep shining bright! ❤️ pic.twitter.com/nQ5Hrh1CUN

— Muhammad Rizwan (@iMRizwanPak) November 26, 2023