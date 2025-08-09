ایشین سائنس کیمپ: پاکستانی طلبا نے دو گولڈ، ایک سِلور میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا

پاکستانی طلبا نے ایشین سائنس کیمپ 2025 میں دو گولڈ اور ایک سلور میڈل جیت لیے کر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔
تھائی لینڈ میں ہونے والے ایشین سائنس کیمپ میں پاکستان کی 8 رکنی ٹیم نے شرکت کی۔
خیبر میڈیکل کالج پشاور کے علی افضال محمد نے ’انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی‘ میں گولڈ میڈل جیتا،علی افضال محمدنے ’سلیپ پوڈ‘ بنانے پر گولڈ میڈل جیتا۔ سلیپ بورڈ دو گھنٹے میں دس گھنٹے جتنی آرام دہ نیند دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
بولان میڈیکل کالج کے ملک شہاب الدین سید نے ’سسٹین ایبلیٹی‘ میں گولڈ میڈل جیتا۔ ملک شہاب الدین نے سمندری حیات کو بچانے کے لیے تین مؤثر حل پیش کیے۔
نسٹ یونیورسٹی کے حاشر اسحاق نے مائیکرو چپ کا تصور پیش کرکے سلور میڈل جیتا۔مائیکرو چپ جسم میں داخل ہوتے ہی مدافعتی نظام کو متحرک کرکے وائرس ختم کردیتی ہے۔
شالیمار میڈیکل کالج لاہور کے احمد فصیح کو ’انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی‘ کے مقابلے میں اعزازی میڈل ملا۔
ایشین سائنس کیمپ کی ٹیم کا انتخاب ملک بھر سے ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد کیا گیا تھا۔ ٹیم کی قیادت پاکستان سائنس فاونڈیشن کی آفیسر ریحانہ بتول نے کی۔
ایشین سائنس کیمپ کے مقابلوں میں مختلف ممالک کی 50 ٹیموں کے پراجیکٹس شامل تھے۔ ابتدائی مرحلے میں 50 پراجیکٹس میں سے ٹاپ 10 پراجیکٹس کا انتخاب ہوا۔
اگلے مرحلے میں دس بہترتین ٹیموں کے درمیان سلور اور گولڈ میڈلز کے لیے مقابلہ ہوا۔کسی بھی بین الاقوامی سائنسی مقابلے میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
چھ روزہ کیمپ میں دنیا کے ممتاز سائنس دانوں اور نوبل انعام یافتہ ماہرین نے لیکچرز دیے۔