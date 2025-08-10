پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ، مذہبی آزادی اور فورسز میں یکساں مواقع حاصل ہیں، کھئیل داس کوہستانی

وزیر مملکت برائے مذہبی امور نے پولیس سروس میں کمیشن حاصل کرنے والی پہلی ہندو خاتون ڈی ایس پی منیشا روپیتا سے ملاقات کی

ویب ڈیسک August 10, 2025
وزیر مملکت برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کھئیل داس کوہستانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ،  مذہبی آزادی اور سول و آرمڈ فورسز میں یکساں مواقع حاصل ہیں۔

یہ بات وزیر مملکت برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کھئیل داس کوہستانی نے پولیس سروس میں کمیشن حاصل کرنے والی پہلی ہندو خاتون ڈی ایس پی منیشا روپیتا سے ملاقات کے دوران کہی۔

انہوں نے کہا کہ ڈی ایس پی منیشا روپیتا نے کمیشن حاصل کرنے کے بعد محکمہ پولیس میں شمولیت اختیار کی اور اب انہوں نے کراچی میں عوام کی حفاظت اور قانون کی پاسداری کا بیڑہ اٹھایا ہے جو ایک مثالی جذبہ حب الوطنی اور لائق تحسین امر ہے۔

انہوں نے کہا کہ بھارت میں مودی سرکار کے دور میں اقلیتوں کو ان کے آئینی و اخلاقی حقوق اور مزہبی آزادی یکسر محروم کردیا گیا ہے۔

کھیئل داس کوھستانی نے کہا کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز، دیگر سروسز گروپس، مالیاتی اداروں، عدلیہ، ریگولیٹری اتھارٹیز کارپوریشنز اور نجی وسرکاری اداروں میں اقلیتی برادری کو روزگار کے یکساں مواقع میسر ہیں۔
