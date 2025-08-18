ریلیف آپریشن؛ سیلاب متاثرہ علاقوں کے عوام کا پاک فوج کو خراج تحسین

پاک فوج کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی جب کوئی اور نہیں پہنچ سکا، مقامی افراد

ویب ڈیسک August 18, 2025
facebook whatsup

خیبر پختونخوا میں آرمی فلڈ ریلیف آپریشن  پر سیلاب متاثرہ علاقوں کے عوام نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

سیلاب سے متاثرہ باجوڑ، سوات اور مالاکنڈ ڈویژن میں  پاک فوج کی خدمات پر عوام نے فوج  سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاک فوج کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی جب کوئی اور نہیں  پہنچ سکا۔

مقامی افراد نے بتایا کہ ہمارے جوانوں نے دن رات کی پروا کیے بغیر یہاں آ کر لوگوں کو بحاظت ریسکیو کیا۔ ہماری بروقت مدد پرہم دل سے پاک فوج کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاک فوج دن رات عوام کی خدمت کے لیے موجود رہی۔

عوام کا کہنا تھا کہ ہم نے ہیلی کاپٹروں کو یہاں آتے دیکھا، جو لوگوں کو امداد فراہم کر رہے تھےاور بچوں، خواتین اور بزرگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہے تھے۔ اگر ہماری فوج نہ ہوتی، تو شاید ہمیں کوئی سہارا نہ ملتا کیونکہ ہمارے ایم این اے یا نمائندے تو یہاں آئے ہی نہیں۔

سیلاب متاثرہ علاقوں کے عوام کا مزید کہنا تھا کہ یہ وہی فوج ہے، جسے بعض لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن یہی فوج ہماری مدد کے لیے مشینری سمیت پہنچی اور ہمارے ساتھ کھڑی رہی۔ ہم پاک فوج کے جذبے اور خدمت کو دل سے سراہتے ہیں۔

باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کی بحالی پر کام کے آغاز پر مقامی لوگوں کا خوشی کا اظہار

پاک فوج کی جانب سے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کی بحالی پر کام کے آغاز پر مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔  مقامی افراد نے کہا کہ پاک فوج کی جانب سے بر وقت پل کی بحالی کا کام شروع کیاگیا جو کہ بہت خوشی کی بات ہے۔ پاک فوج کے سربراہ کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھیں جس سے باجوڑ کے زیادہ تر علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے امداد پہنچائی گئی ہے۔

عوام نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ یہ پل اس علاقے کو دیر، سوات اور پشاور سے ملاتا ہے۔  حال ہی میں آنے والے سیلاب نے اس پل کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ہم پاک فوج کے بے حد شکر گزار ہیں۔  جب بھی ہم پر مشکل وقت آیا، پاک فوج ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی۔

واضح رہے کہ متاثرہ علاقوں میں  پاک فوج کی جانب سے فوری طور پر بحالی کے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ جلد پل کی بحالی کا کام مکمل ہو جائے گا اور باجوڑ کے لوگوں کی یہ مشکل جلد حل ہو جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو