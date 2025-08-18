اسلام آباد ہائی کورٹ نے نجی حج کوٹہ کی تقسیم کیخلاف درخواست پر سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری کردیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارتِ مذہبی امور سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کردیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان نے تحریری حکم نامہ جاری کردیا، وکلا درخواست گزار نے مؤقف اپنایا کہ حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زریعے کوٹہ کی تقسیم غیر قانونی ہے۔
سال 2025 میں حج سے رہ جانے والے حاجیوں کو 2026 میں ترجیح دی جائے،نجی حج کوٹہ 50 فیصد پر بحال کیا جائے، حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کو انتظامی امور سے الگ رکھا جائے۔
درخواست گزار وکلاء نے کہا کہ وفاقی حکومت حج و عمرہ ریگولیشنز ایکٹ 2024 کی خلاف ورزی کررہی ہے، عدالت عالیہ نے فریقین سے آئندہ سماعت پر تحریری جواب طلب کر لیا۔