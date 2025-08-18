وزیراعلیٰ پنجاب کا شہری ترقی کے لیے جاپانی ماڈل اپنانے کا فیصلہ

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہری ترقی کے لیے جاپانی ماڈل اپنانے اور صوبے میں ویسٹ ٹریٹمنٹ کے لئے جدید جاپانی ٹیکنالوجی استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔
وزیراعلی پنجاب مریم نوازشریف نے جاپان کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا اور اساہی کو، یوکوہاماسٹی، کانا گاوا، وا شیماکو، ہوڈوگاوا کو کے ویسٹ ٹریٹمنٹ سسٹمز کا معا ئنہ کیا۔
وزیراعلی پنجاب کو جاپان کے شہروں کے کوڑے کرکٹ، گندے پانی اور کچرے کو ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، یوکو ہاما آبادی کے لحاظ سے جاپان کا دوسر اسب سے بڑا شہر ہے، یوکو ہاما سالڈ ویسٹ اینڈ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلان روزانہ 1.5 ملین میٹر ویسٹ واٹر کی صفائی کرتا ہے۔
یوکو ہاما ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کچرے سے توانائی بنانے والے کئی پلانٹ بھی چلارہا ہے، اس توانائی کو مقامی آبادی کے لئے ہیٹنگ سسٹم کے لئے استعمال کیاجاتا ہے۔
یوکو ہاما ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کچرے کو جدید ٹیکنالوجی اور طریقوں سے ٹھکانے لگانے کا مثالی ادارہ ہے، جدید پلانٹ اور خودکار نظام کے ذریعے کچرے کو دوبارہ قابل استعمال بنانے والے اجزا کو الگ کیاجاتا ہے، صنعتی شہر ہونے کے باوجود یوکو ہاما اعلی ترین ماحولیاتی معیارات میں سرفہرست ہے۔
وزیراعلی پنجاب مریم نوازشریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکوہاما کی ماحولیاتی اور شہری ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کریں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جاپان کے شہر یوکوہاما کا دورہ کرتے ہوئے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور شہری ترقی کے جدید جاپانی ماڈل سے سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ان کے وفد کو یوکوہاما کے ٹاؤن ہال میں اربن ڈویلپمنٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں جدید ٹرانسپورٹ، ماحولیاتی منصوبہ بندی، انفراسٹرکچر اور سمارٹ سٹی ماڈلز پر روشنی ڈالی گئی۔
ملاقاتوں میں صوبہ پنجاب اور یوکوہاما کے درمیان سٹی ٹو سٹی تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ اس تعاون میں ماحولیاتی بہتری، اربن پلاننگ، پبلک ٹرانسپورٹ، اور سمارٹ سٹی انفراسٹرکچر کے مختلف شعبے شامل ہیں۔
وزیراعلیٰ نے روای اربن ڈویلپمنٹ اتھارٹی (روڈا) اور یوکوہاما کے اداروں کے مابین ممکنہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب میں سڑکوں اور عمارتوں کے معیار کو جاپان کے برابر لانے اور لاہور-اسلام آباد کے درمیان تیز رفتار ٹرین چلانے کے منصوبے بھی زیرغور آئے۔
دورے کے دوران وزیراعلیٰ نے جدید جاپانی چیئر لفٹ اور ائیر کیبن منصوبوں کا بھی معائنہ کیا، جنہیں سیاحتی ترقی اور شہری آمدورفت میں انقلاب کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ جاپان کے کن ہن ریجن میں واقع ٹوکیو، کاواساکی اور یوکوہاما تینوں شہر جاپان کا سب سے بڑا صنعتی زون شمار کیے جاتے ہیں۔ یوکوہاما کو مئی 2025 میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی سالانہ کانفرنس میں ایشیا کا سب سے ترقی یافتہ ماحول دوست شہر قرار دیا جا چکا ہے۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف اس وقت پانچ روزہ سرکاری دورے پر جاپان میں موجود ہیں، جس کا مقصد پنجاب میں بین الاقوامی معیار کی ترقیاتی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی بہتری کے لیے عالمی تعاون حاصل کرنا ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یوکوہاما بندرگاہ کا دورہ
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یوکوہاما بندرگاہ کا دورہ کیا، لاہور کو دریا کے کنارے جدید عالمی معیار کا شہر بنانے کے منصوبے پر بات چیت ہوئی۔
مریم اورنگزیب نے بتایا کہ یوکوہاما ٹیم کو لاہور آنے اور روڈا کے کام کا جائزہ لینے کی دعوت دی گئی جو قبول کرلی گئی۔
مریم نواز نے یوکوہاما کے تاریخی ریڈ برک وئیر ہاؤس کا دورہ کیا، کمیونٹی ویلفیئر سینٹر میں بچوں کی جانب سے تیار کردہ دستکاری اور تخلیقی نمائش کا معائنہ کیا۔