کئی روز کمی کے بعد آج پھر سونے کی قیمت میں اضافہ

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 15ڈالر کے اضافے سے 3ہزار 350ڈالر کی سطح پر آگئی 

ویب ڈیسک August 18, 2025
facebook whatsup

کئی روز کمی کے بعد آج عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 15ڈالر کے اضافے سے 3ہزار 350ڈالر کی سطح پر آنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی پیر کو سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رحجان رہا۔

اس رجحان کے تحت مقامی سطح پر 24قیراط کا حامل فی تولہ سونے کی قیمت 1500روپے کے اضافے سے 3لاکھ 57ہزار 700روپے کی سطح پر آگئی اور فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 1286روپے بڑھ کر 3لاکھ 06ہزار 670روپے کی سطح پر آگئی۔

تاہم اس کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4ہزار 031روپے اور دس گرام چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3ہزار 455روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو