کئی روز کمی کے بعد آج عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگیا۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 15ڈالر کے اضافے سے 3ہزار 350ڈالر کی سطح پر آنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی پیر کو سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رحجان رہا۔
اس رجحان کے تحت مقامی سطح پر 24قیراط کا حامل فی تولہ سونے کی قیمت 1500روپے کے اضافے سے 3لاکھ 57ہزار 700روپے کی سطح پر آگئی اور فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 1286روپے بڑھ کر 3لاکھ 06ہزار 670روپے کی سطح پر آگئی۔
تاہم اس کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4ہزار 031روپے اور دس گرام چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3ہزار 455روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔