پیٹ کے بیکٹیریا بے خوابی کا سبب ہوسکتے ہیں: تحقیق

تحقیق میں گزشتہ تحقیق میں شامل ہوئے بے خوابی میں مبتلا 3 لاکھ 86 ہزار 533 افراد کے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا

ویب ڈیسک August 19, 2025
facebook whatsup

پیٹ کی صحت مزاج سے لے کر قوتِ مدافعت تک ہر چیز متاثر کر سکتی ہیں لیکن ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ پیٹ کی صحت ہماری خراب نیند کا بھی سبب ہوسکتی ہے۔

محققین نے پیٹ کے بیکٹریا کی مختلف اقسام کے ساتھ بے خوابی کا تعلق بتایا ہے کہ جبکہ بے خوابی خود بیٹ میں موجود مخصوص ’بگز‘ کی بہتات سے تعلق رکھتی ہے۔

برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق بے خوابی بے چینی، شور، الکوحل، کیفین یا شفٹ میں نوکری کے سبب بھی ہوسکتی ہے۔

متعدد مطالعوں میں پیٹ میں موجود مائیکرو بائیوم کے نیند کی متعدد خصوصیات پر اثرات دیکھے ہیں لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ پیٹ کے بیکٹیریا کے مختلف گروپ کس طرح بے خوابی کے خطرے پر کس طرح اثر انداز ہوسکتے ہیں۔

جرنل جنرل سائیکیاٹری میں شائع ہونے والی تحقیق میں محققین نے گزشتہ تحقیق میں شامل ہوئے بے خوابی میں مبتلا 3 لاکھ 86 ہزار 533 افراد کے ڈیٹا کا استعمال کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

وہ چھ بڑی علامات جو آپ کے دل کی صحت کے خطرے کو ظاہر کرتی ہیں

Express News

پیٹ کے بیکٹیریا بے خوابی کا سبب ہوسکتے ہیں: تحقیق

Express News

زیادہ بادام کھانا، بعد کی زندگی میں بہتر ذہنی صلاحیت کا ضامن

Express News

کثرت سے ویڈیو گیم کھیلنا بچوں کیلئے کیا مسائل رکھتا ہے؟

Express News

ہلدی والے دودھ کے حیرت انگیز فوائد

Express News

راولپنڈی میں اب تک ڈینگی کے 85 کیسز رپورٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو