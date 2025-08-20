غزہ میں اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹوں میں 60 فلسطینی شہید، 343 زخمی

فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہید ہونے والوں میں امداد کے حصول کی کوشش کرنے والے 31 افراد بھی شامل ہیں

August 20, 2025
غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 60 فلسطینی شہید اور 343 زخمی ہوگئے۔ 

فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہید ہونے والوں میں امداد کے حصول کی کوشش کرنے والے 31 افراد بھی شامل ہیں۔

وزارت نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں کے بعد کئی شہری ملبے تلے دبے ہیں جبکہ ایمبولینس اور ریسکیو اہلکار ان تک پہنچنے میں ناکام ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 62 ہزار سے تجاوز کرچکی ہے جبکہ ایک لاکھ 56 ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔

مزید یہ کہ امداد کے حصول کے دوران اسرائیلی حملوں میں تقریباً 2 ہزار فلسطینی شہید اور 14 ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق غذائی قلت اور بھوک سے بھی 266 افراد جاں بحق ہوچکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔

گزشتہ روز فلسطینی تنظیم حماس نے جنگ بندی کے نئے منصوبے پر آمادگی ظاہر کی تھی اور ثالثی کرنے والے ممالک مصر و قطر کے ذریعے اپنا جواب بھی پہنچا دیا تھا۔


 
