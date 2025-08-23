مودی کا ’’آتم نربھرتا‘‘ خواب چکنا چور، بھارتی بحریہ کی فضائی طاقت بحران کا شکار

دس سال گزرنے کے باوجود بھارت اب تک اپنا بحری لڑاکا طیارہ تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکا

ویب ڈیسک August 23, 2025
facebook whatsup

بھارتی وزیرِاعظم نریندر مودی کا ’’آتم نربھرتا‘‘ یعنی خود انحصاری کا خواب حقیقت سے کوسوں دور دکھائی دیتا ہے اور بھارتی بحریہ کی فضائی طاقت کا مستقبل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔

مودی سرکار کی نااہلی کا یہ حال ہے کہ دس سال گزرنے کے باوجود بھارت اب تک اپنا بحری لڑاکا طیارہ تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ دفاعی منصوبوں میں کرونی ازم نے معاملات مزید خراب کر دیے ہیں اور مودی نے اپنے قریبی صنعت کاروں کو نوازنے کی دوڑ میں بھارتی خودکفالت کی قربانی دے دی ہے۔ اڈانی اور امبانی جیسے بڑے سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچانے کے نتیجے میں بھارتی دفاعی منصوبے تعطل کا شکار ہوگئے۔

رپورٹس کے مطابق ’’جڑواں انجن والا ڈیک پر مبنی لڑاکا طیارہ‘‘ (ٹی ای ڈی بی ایف) تاخیر اور غیر یقینی مستقبل کا شکار ہے۔ بھارتی بحریہ نے نہ صرف تیجس ایم کے-2 (نیول) اور ایڈوانسڈ میڈیم کمبیٹ ایئرکرافٹ (اے ایم سی اے) کے بحری ماڈلز کو منصوبے میں شامل کرنے سے انکار کیا بلکہ زیادہ وزن اور کم پے لوڈ صلاحیت کی وجہ سے تیجس ایم کے-1 کو بھی ناموزوں قرار دیا۔ حتیٰ کہ بحریہ نے اس طیارے کی محدود شمولیت کی تجویز بھی مسترد کر دی۔

مزید برآں، بھارتی بحریہ نے تیجس ایم کے-2 کے بحری ماڈل میں بھی دلچسپی ظاہر نہیں کی اور اپنی ترجیحات زیادہ صلاحیتوں والے جڑواں انجن جنگی طیارے ’’ٹی ای ڈی بی ایف‘‘ پر مرکوز کردیں۔ تاہم یہ منصوبہ ایک دہائی گزرنے کے باوجود اب بھی ڈیزائن اور تیاری کے مرحلے میں ہے اور اس کے کئی اہم تکنیکی جائزے مکمل نہیں ہوسکے۔ 
رپورٹس کے مطابق اس طیارے کی پہلی پرواز 2029 یا 2030 میں متوقع ہے، جبکہ بھارتی بحریہ میں اس کی شمولیت 2038 تک ممکن ہوسکے گی۔

تاخیر، سامان کی فراہمی کے مسائل اور بڑھتی لاگت نے اس منصوبے کی بروقت تکمیل کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ دوسری جانب چین پہلے ہی J-20 اور J-35 جیسے جدید پانچویں نسل کے لڑاکا طیارے اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرچکا ہے، جس سے بھارتی بحریہ کے لیے خطرات میں اضافہ ہوگیا ہے۔

ماہرین کے مطابق جب تک ٹی ای ڈی بی ایف بھارتی بحریہ کا حصہ بنے گا، اس وقت تک یہ 4.5 جنریشن کا طیارہ پرانا ہوچکا ہوگا۔

اسی دوران بھارتی بحریہ نے 26 رافیل-ایم طیارے اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرلیے ہیں، جس نے مقامی ’’ٹی ای ڈی بی ایف‘‘ پروگرام کی ضرورت اور اہمیت کو مزید کمزور کردیا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ تیجس کی ناکامی، ٹی ای ڈی بی ایف کی تاخیر اور ایڈوانسڈ میڈیم کمبیٹ ایئرکرافٹ پروگرام سے لاتعلقی نے بھارتی بحریہ کی فضائی خودمختاری کو شدید خطرے سے دوچار کردیا ہے۔

مودی سرکار کی نااہلی اور غیر ملکی طیاروں پر بڑھتا ہوا انحصار نہ صرف بھارتی بحری دفاعی خودمختاری کو ایک نازک موڑ پر لے آیا ہے بلکہ ’’آتم نربھرتا‘‘ کے دعوے کو بھی سوالیہ نشان میں بدل دیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

فیکٹ چیک: کیا ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کی نامزدگی سے ہٹا دیا گیا؟ حقیقت سامنے آگئی

Express News

پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے تباہ ہوئے؛ صدر ٹرمپ

Express News

حزب اللہ کو غیرمسلح کرنا؛ اسرائیل نے لبنان کو لبھانے کیلیے پُرکشش پیشکش کردی

Express News

گریٹر اسرائیل منصوبہ کسی صورت قبول نہیں؛ سعودی عرب

Express News

اسرائیلی فوج کا غزہ کے النصر اسپتال پر حملہ: 4 صحافیوں سمیت 19 افراد شہید

Express News

غزہ میں کوئی امداد نہین جانے دی جائے گی، اسرائیلی انتہاپسند وزیر کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو