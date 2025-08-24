ٹرمپ کا طاقت کا مظاہرہ؟ واشنگٹن کے محفوظ علاقوں میں فوجی تعینات

نیشنل گارڈ کے اہلکار نیشنل مال، لنکن میموریل اور واشنگٹن مونیومنٹ کے اطراف گشت کرتے نظر آئے

ویب ڈیسک August 24, 2025
facebook whatsup

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دارالحکومت کے محفوظ ترین علاقوں میں نیشنل گارڈ کے تقریباً 2 ہزار فوجی تعینات کر دیے ہیں، جس پر شدید تنقید سامنے آ رہی ہے۔

رپورٹ کے مطابق فوجی وردی میں نیشنل گارڈ کے اہلکار نیشنل مال، لنکن میموریل اور واشنگٹن مونیومنٹ کے اطراف گشت کرتے نظر آئے، جہاں وہ سیاحوں کے ساتھ تصویریں بنواتے اور آئس کریم کھاتے دیکھے گئے۔ مقامی شہریوں کے مطابق یہ علاقے جرائم کے حوالے سے سب سے زیادہ محفوظ ہیں اور یہاں تعیناتی محض طاقت کا مظاہرہ ہے۔

سارجنٹ فاکس نامی فوجی نے میڈیا کو بتایا کہ "یہ بورنگ ڈیوٹی ہے، ہم زیادہ کچھ نہیں کر رہے۔" فوجی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ گرفتاریوں میں حصہ نہیں لیتے بلکہ صرف موجودگی کے ذریعے طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔

ڈیموکریٹک قیادت نے اس اقدام کو "سیاسی طاقت کا مظاہرہ" قرار دیا ہے۔ میئر میوریل باؤزر نے کہا کہ دارالحکومت میں فوجیوں کی تعیناتی جرائم کنٹرول کرنے کیلئے نہیں بلکہ صدر ٹرمپ کی سیاسی پالیسیوں کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "ہماری سڑکوں پر مسلح ملیشیا جیسی موجودگی باعث تشویش ہے۔"

واضح رہے کہ واشنگٹن کے جنوب مشرقی علاقے "وارڈ 8" جہاں جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے، وہاں ایک بھی فوجی نظر نہیں آیا۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اصل ضرورت اسی علاقے میں ہے لیکن وہاں کوئی تعیناتی نہیں کی گئی۔

وائٹ ہاؤس کی ترجمان ابیگیل جیکسن نے وضاحت دی کہ "نیشنل گارڈ کی بنیادی ذمہ داری وفاقی اثاثوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی حفاظت ہے، وہ فی الحال گرفتاریوں میں شامل نہیں ہیں۔"

امریکہ میں عام شہریوں کے درمیان فوجی تعیناتی ایک متنازعہ معاملہ ہے۔ نیشنل گارڈ کو حالیہ برسوں میں صرف بڑے سیاسی مظاہروں، صدارتی حلف برداریوں اور 6 جنوری 2021 کے کیپیٹل حملے کے دوران بلایا گیا تھا۔ تاہم ٹرمپ کا یہ اقدام واشنگٹن میں فوجی موجودگی کے نئے باب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں مسافر بردار ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوگیا؛ ہلاکتیں

Express News

چین نے ریڈار کو چکمہ دینے والی ٹیکنالوجی ایجاد کرلی؛ طیارے بآسانی سرحد پار کرلیں گے

Express News

امریکا؛ ٹرمپ کی حامی خاتون کی قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت

Express News

غزہ کی جنگ دو سے تین ہفتوں میں “فیصلہ کن انجام” تک پہنچ جائے گی؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

آسٹریلیا میں پولیس ٹیم پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور ایک زخمی

Express News

مودی کی تعلیمی اسناد عام نہیں کی جاسکتیں، دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو