حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت: آپ کےلیے ایک اہم وقت آگیا ہے۔ ایک روحانی چکر جو کھلنے کا انتظار کررہا ہے۔ زیادہ تر اچھے طریقوں سے۔ آپ کے احتیاط سے بنائے گئے منصوبے شاندار طریقے سے کام کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے نیک مقاصد بھی۔ اب اس کو جمع کریں، ان چمکدار مناظر میں برف کے پتلے بنائیں اور یقینی طور پر اپنے اعلیٰ ترین مقاصد کو الٰہی کے حوالے کردیں۔ خالص منطق کیا نہیں کرسکتی، آپ کے وژن میں یقین اسے لے آسکتا ہے۔ آپ اس زندگی کو بنا رہے ہیں جس کی آپ ہمیشہ خواہش کرتے تھے، اب کیا آپ اس کا لطف اٹھانا بھی سیکھیں گے؟
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ خاص طور پر پیٹ سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
اہم خیال: مثبت طویل مدتی منصوبے بنائیں، یہ آپ کی زندگی میں ایک شاندار سفر کا صرف آغاز ہے۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت: ہر بار جب آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ فوری نتائج کی توقع کرتے ہیں۔ ہاں، یہ توانائی کے میدان پر کام کرتا ہے، ہماری جسمانی تین جہانوں کی دنیا کو پکڑنے کےلیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت کچھ اسی طرح جیسے دنیا نے اپنی موت کے بعد ڈاؤنچی کی قدر کی۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا وقت نہیں آئے گا۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کےلیے نئے ہنر میں مہارت حاصل کرنے، ان اسباق کو اپنی زندگی میں دوبارہ لاگو کرنے اور اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کا اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی کےلیے کیا ممکن ہے، نئی زندگی کےلیے آپ کا جوش۔ پرانے طریقے کام کر سکتے ہیں لیکن طویل مدتی میں پائیدار نہیں ہوسکتے، اور نئے طریقوں کو صرف جڑیں لگانے کےلیے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔
منفی: آج آپ کو ذہنی دباؤ محسوس ہوسکتا ہے۔
اہم خیال: لوگوں کو اپنی ترجیح بنائیں اور آپ کے مقاصد ہمیشہ آپ کی توقعات سے آگے بڑھ جائیں گے۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت: آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہے، اپنے دل کےلیے بھی جگہ کیسے بنائیں؟ آپ کو شاید باہر نکلنے کا ایک راستہ تلاش کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے پاس مدد کرنے کےلیے کوئی ہے۔ لیکن مشکل خبر یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر دوبارہ اعتماد حاصل کرنا ہوگا تاکہ اپنے شیطانوں، اپنے رٹ، اپنے زہریلے چکروں سے اٹھ کھڑے ہوں جنہوں نے آپ کو دہائیوں تک پھنسا رکھا ہے۔ آپ کی بے خوابی، فکر سے بھری راتیں آپ کو وہاں نہیں لے جائیں گی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی بے خوابی، وژن اور مقصد سے بھری راتیں آپ کو لے جائیں گی۔ آپ کے وہ دن جو آپ کو ایسی چیزیں کرنے کےلیے لے جاتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی آگ کو دوبارہ جِلا بخشنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
منفی: آج آپ کو کسی چھوٹی موٹی بیماری کا شکار ہونا پڑسکتا ہے۔ خاص طور پر الرجی کے مریضوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔
اہم خیال: چیزیں پہلے کام نہیں کرتی تھیں کیونکہ وقت خراب تھا۔ اب چیزیں کام کر سکتی ہیں، اگر آپ انہیں ایک ایماندار، یقین سے بھرپور سمت دیتے ہیں۔
سرطان:
مثبت: آپ اپنے تیز ترین ارتعاش میں پھڑپھڑا رہے ہیں۔ جی ہاں! اس نے نئے راستے کھولے ہیں۔ اس نے ترقی، مطالعہ اور ترقی کےلیے خود کو جانچ پڑتال کے نئے شعبوں کو بھی کھول دیا ہے۔ پھر اب کشمکش کیوں؟ اپنے خزانوں کو بہت مضبوطی سے نہ تھامیں کیونکہ یہ صرف تب ہی ہے جب آپ انہیں آزادانہ لٹکائیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں مزید فراوانی کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ سب کچھ ایک بار میں سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے سب سے اہم چیزوں پر توجہ دیں۔ زندگی ایک جادوئی جنگل کے ذریعے ساحل سمندر پر چلنے کےلیے ہے، نہ کہ ایک لوہے کی سڑک جو کنکریٹ اور سخت ہے۔
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر دل کی بیماریوں کے مریضوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
اہم خیال: اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، آپ کو اپنے جواب مل جائیں گے۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت: حال ہی میں آپ بہت زیادہ کام میں مصروف رہے ہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تازگی لانے کےلیے تفریح اور آرام کو بھی وقت دیں۔ آپ ممکنہ طور پر مواصلات، منصوبہ بندی، معاہدوں اور یہاں تک کہ نئے راستوں کے درمیان میں مصروف رہے ہوں گے اور اچانک آپ کو اس سب پر توجہ دینے کی شدید ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ اب جبکہ ان میں سے بہت کچھ مکمل ہوچکا ہے، یقینی بنائیں کہ آپ دوبارہ اس چکر میں نہ پھنس جائیں۔ اپنے کاموں کو ترجیحات دیں، صرف اہم چیزوں پر توجہ دیں اور باقی کو نظر انداز کریں۔
منفی: آج آپ کو کسی فیصلے کو لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔
اہم خیال: اپنے آپ پر یقین کریں، یہ یاد رکھنے کے لیے کہ آپ کا وقت، توانائی اور کوششیں قیمتی وسائل ہیں۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت: یہ آپ کی زندگی کا وہ وقت ہے، جہاں آپ روزمرہ کی زندگی میں جادو تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جادو اسی میں رہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ نیا ابھر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، لیکن ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا ہے، تو یہ آپ کے لیے اسے اپنی رفتار سے کھلنے دینے کا اشارہ ہے۔ اسے پکنے، اُگنے یا اسے ابھی جس چیز کی ضرورت ہے، کرنے دیں۔ نئے تعلقات، یا پرانے تعلقات تجدید ہوسکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں نئے مراحل اس بہار میں شروع ہوں گے۔ اور یہ سب کھل رہا ہے اور پھل پھول رہا ہے، محنت اور شاید کچھ آنسوؤں کے ساتھ۔ لیکن پہلے کی طرح کبھی نہیں۔
منفی: آج آپ کسی پرانی بات کو لے کر پریشان ہو سکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ آگے بڑھنے اور اپنی زندگی میں مختلف طریقوں سے معنی تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت: آپ اتنے ہی زمینی ہیں جتنے کہ آپ الہامی ہیں۔ اور یہ آپ کے رشتوں میں ہے جہاں آپ حقیقی الٰہیت کا پتہ لگاتے ہیں۔ کبھی کبھی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی وہ آسان ہوجاتی ہیں۔ لیکن آخر میں جو کچھ باقی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اپنے لیے اخلاقی طور پر صحیح محسوس کرنے والی چیز پر کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اس دائرے میں قدم رکھتے ہیں جہاں آپ کے قلعے انضمام اور ان اقدار پر بنے ہیں جو ہوا میں اڑائے جانے والی کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ گہرائی تک چلتی ہیں۔ یقیناً، یہ آپ کو مشکل راستے پر لے جا سکتا ہے، لیکن یہ یقینی طور پر کسی بھی شارٹ کٹ سے کہیں زیادہ طویل عرصے تک چلنے والا ہے۔
منفی: آج آپ کی کسی سے بحث ہو سکتی ہے۔
اہم خیال: نئے ایڈونچر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مصروف ہوجائیں۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت: آپ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہورہے ہیں، اور آپ کا سر مرتب ہے۔ اب جبکہ چیزیں آپ کی خواہش کے مطابق ہوسکتی ہیں یا نہیں بھی ہو سکتی ہیں، یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایک شخص ہوگا جو آپ کا ہاتھ پکڑے گا۔ آپ کے فرشتے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جبکہ بہت کچھ غیر متوازن محسوس ہو سکتا ہے، آپ کا فوکس اس پر رہنا چاہیے جو باقی ہے کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے کائنات آپ کو دکھاتی ہے کہ آپ کے لیے واقعی کیا مطلب ہے۔ زندگی دینے اور لینے کا ایک چکر ہے، اور یہ فیصلہ کرنا کہ کب کیا وقت ہے، نصف جنگ جیتنا ہے۔
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر کمر درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اہم خیال: آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت: بہت زیادہ باورچی کھانا خراب کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ رائے آپ کے وژن کے ساتھ گڑبڑ کرتی ہے، ہیلو! جاگو، مزہ کرو، اپنے لیے کچھ فارغ وقت حاصل کرو، کیونکہ مزید دماغ کا جھنجھٹ وہ نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ کوئی حتمی مقصد یا مقصد کے بغیر مزید مزا صرف وہی ہے جس کی آپ کی روح طلب کر رہی ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، شروعات کےلیے یہ آپ کے زیادہ سوچنے والے دماغ کو آرام دے گا۔ دوسرا، یہ آپ کو اپنی موجودہ صورتحال سے اپنی توانائی کو الگ کرنے میں مدد دے گا۔ تیسرے، یہ آپ کو یہ احساس دلانے میں مدد کرے گا کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے۔ شاید آپ کو اپنی بصیرت کو تھوڑا زیادہ بلند بولنے دیں۔
منفی: آج آپ کو ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: آپ کی فکر جلد ہی دور ہو جائے گی۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت: آپ نے اپنے آپ پر اعتماد کیا۔ آپ نے جو کچھ بھی ہے وہ سامنے آیا ہے، آپ کا یقین بھی اس میں شامل ہے۔ جب دوسروں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے تو آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ آپ نے فتح کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور پھر آپ نے اپنے اگلے بڑے ایڈونچر کا آغاز کیا۔ تو کائنات جاننا چاہتی ہے کہ اس بار کشیدگی کی راتیں کیوں؟ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے خیالات اور ارادوں میں کتنی طاقت ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ماضی میں آپ کی زندگی میں جادو کا ذائقہ کیسا تھا؟ اس بار بھی، حرکت میں رہیں۔ چیزیں کام کریں گی جادوئی طور پر، لیکن آپ کے عزم، اعمال اور اپنے مقاصد پر غیر متزلزل توجہ کے ذریعے۔ ٹھیک ہے؟
منفی: آج آپ کو ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کام کر رہا ہے۔ اسے جاری رکھیں۔
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت: جب حالات مشکل ہوں تو آپ کو اپنی بصیرت کو سننا سیکھنا چاہیے، لیکن جب وہ بہترین ہوں، تو آپ کو اسے اور بھی زیادہ سننا سیکھنا چاہیے۔ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو سونے کی تلاش میں چھوڑ دینا، شاید اپنے سر پر اپنے چشمے پہننے اور اپنے بستر کے پاس انہیں بے قابو طریقے سے تلاش کرنے کے مترادف ہو۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک اچھا سا ایڈونچر پسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے خوراک حاصل کرنے کے طریقے تلاش کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ جو کچھ پہلے ہی حرکت میں آیا ہے اور ترقی کر رہا ہے اسے بے ترتیب کیا جائے۔ ہر دن کو تخلیقی بنانے پر توجہ مرکوز کریں اس کے بجائے ہر لمحے نئی چیزیں شروع کرنے کے طریقے تلاش کریں اور پھر انہیں ادھورا چھوڑ دیں۔ اس طرح آپ اپنی زندگی بنائیں گے۔
منفی: آج آپ کو کسی قریبی دوست یا رشتے دار سے اختلاف ہوسکتا ہے۔
اہم خیال: زندگی کی خوبیوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے رشتوں کو پانی دیں۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت: کچھ ایسا ہوا ہے جو منصوبہ کے مطابق نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی اتفاق نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ظاہری طور پر ’ناکام‘ منصوبہ کائنات کی دوبارہ سمت کا ایک کلاسک کیس ہے؟ کیا ہوگا اگر آپ ایک لمحہ لیں اور اپنے آپ کو اس کہانی سے الگ نظر سے دیکھیں جو آپ نے اپنے سر میں بُنی ہے اور اس رکاوٹ کو ایک ناکام اختتام کے بجائے ایک وقفے کے طور پر دیکھیں۔ آپ شاید محسوس کریں گے کہ آپ ان پابندیوں سے کہیں آگے ہیں جن میں آپ نے خود کو باندھا ہوا ہے اور آپ یقینی طور پر اس سے کہیں زیادہ قابل ہیں جس کی آپ نے کوشش کی ہے۔ غوطہ لگائیں، تلاش کریں، اور اپنی نئی زمین تلاش کریں۔
منفی: آپ کو اپنی بات پر قائم رہنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔
اہم خیال: ایک تیراک پول، دریا، جھیل، سمندر میں تیر سکتا ہے۔ یہ پانی نہیں ہے جو اسے اپنے ہنر میں مہارت دیتا ہے، یہ خود ایک ہنر پر اس کی مہارت ہے۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)