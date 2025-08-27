سپریم کورٹ نے 18 سالہ لڑکی کے ریپ کے ملزم کی ضمانت منظور کرلی

سپریم کورٹ نے لیہ کے ملزم شکیل کی 2 لاکھ مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرلی

ویب ڈیسک August 27, 2025
سپریم کورٹ آف پاکستان نے 18 سالہ لڑکی کے ریپ کے ملزم کی ضمانت منظور کرلی۔

سپریم کورٹ نے لیہ کے ملزم شکیل کی 2 لاکھ مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرلی۔

جسٹس نعیم افغان  نے ریمارکس دیے کہ ریپ کے واقعہ کو ڈیڈھ سال ہو چکا ہے، ڈیڈھ سال سے ٹرائل کیوں نہیں چل سکا۔

سرکاری وکیل نے مؤقف اپنایا کہ ملزم نے 18 سالہ لڑکی سے ریپ کیا، جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ ملزم پر دو مرتبہ  لڑکی کے ریپ کا الزام ہے، والد والدہ کی گھر موجودگی میں ریپ کا واقعہ کیسے ہوا، ایک سال پانچ ماہ ہو چکے ہیں، ٹرائل شروع نہیں ہوا۔

جسٹس نعیم افغان نے ریمارکس دیے کہ کیس کا چالان آٹھ ماہ کے بعد جمع کرایا گیا، جسٹس حسن رضوی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔
