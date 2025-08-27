سپریم کورٹ؛ عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر گنڈاپور کی درخواست اعتراض لگا کر واپس

اسلام آباد:
عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر علی امین گنڈاپور کی درخواست عدالت سے اعتراضات کے ساتھ واپس ہوگئی۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کی بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔
درخواست میں وفاقی اور پنجاب حکومت کو فریق بناتے ہوئے مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، حالانکہ پارٹی کے بانی رہنما سے مشاورت کے لیے ملاقات ناگزیر ہے۔
سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔
ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور کی جانب سے دائر درخواست رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاور آف اٹارنی پر دستخط موجود نہیں، جس کے باعث درخواست قابلِ سماعت نہیں۔