کراچی میں چلتی موٹرسائیکل پر فائرنگ سے شہری جاں بحق

ملزمان نے ایک گولی چلائی جو چالیس سالہ مقتول کے سر پر لگی، عینی شاہد چچا کا بیان

ویب ڈیسک August 27, 2025
شہر قائد کے علاقے ناگن چورنگی فلائی اوور سے سہراب گوٹھ جانے والے ٹریک کے قریب نامعلوم ملزمان نے چلتی موٹرسائیکل پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ناگن چورنگی فلائی اوور پر موٹرسائیکل پر سوار ملزمان نے بائیک پر چچا کے ساتھ سوار شخص پر فائرنگ کی جس میں چچا محفوظ رہا جبکہ متوفی فضل الرحمان سر پر گولی لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتول کی لاش ایدھی کے رضا کاروں کی مدد سے عباسی شہید اسپتال پہنچائی۔

ایس ایچ او گبول ٹاؤن طارق کامران نے بتایا کہ مقتول کی شناخت 40 سالہ فضل رحمٰن ولد عمر خطاب کے نام سے کی گئی جسے چلتی ہوئی موٹر سائیکل پر عقب سے آنے والے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے سر پر گولی ماری تھی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔

انہوں نے بتایا ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ مقتول کے ہمراہ اس کے رشتے کا چچا عارف بھی سوار تھا جو کہ فائرنگ سے معجزانہ طور پر محفوظ رہا اور اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ ناگن چورنگی سے سہراب گوٹھ جانے والی سڑک پر جا رہے تھے اور ناگن فلائی اوور کے اترنے والے ٹریک کے قریب پہنچے تو چلتی ہوئی موٹر سائیکل پر عقب سے آنے والے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فضل رحمان کو سر پر فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے جبکہ ملزمان نے شناخت چھپانے کے لیے سفید مفلر سے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔

ایس ایچ او کے مطابق واقعہ بظاہر ذاتی رنجش کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے ، مقتول سرسید تھانے کی حدود میں قائم نارتھ کراچی بلال کالونی کچی آبادی سیکٹر سیون سی کا رہائشی اور سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا تاہم پولیس واقعے کی مزید تحقیقات اور عینی شاہد سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے ۔
