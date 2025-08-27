نارتھ کراچی، پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، پولیس اہلکار زخمی

پولیس اہلکار محمد لائق ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی ہوگیا جس کی حالت خطرے سے باہر ہے

اسٹاف رپورٹر August 27, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

نارتھ کراچی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں پولیس اہلکار زخمی ہوگیا جبکہ پولیس جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو بھی زخمی ہوا جو اپنے موٹر سائیکل سوار ساتھی سمیت موقع سے فرار ہوگیا۔

اس حوالے سے ایس ایچ او سرسید اسلم خان نے بتایا کہ نارتھ کراچی سیکٹر الیون بی رونق شیری بیکری کے قریب علاقہ گشت پر مامور پولیس کے جوانوں نے مشتبہ موٹر سائیکل سوار افراد کو رکنے کا اشارہ کیا تو عقب میں بیٹھے ہوئے ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار محمد لائق ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی ہوگیا جس کی حالت خطرے سے باہر ہے اور اسے فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

انپوں نے بتایا کہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو بھی زخمی ہوا ہے۔تاہم، وہ اپنے ساتھی کے ہمراہ موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے جبکہ پولیس زخمی ڈکیت کی گرفتاری کے لیے سرکاری اسپتالوں کی بھی خفیہ نگرانی کر رہی ہے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

نارتھ کراچی، پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، پولیس اہلکار زخمی

Express News

کراچی میں ڈکیتوں کے تشدد کا نشانہ بننے والا نوجوان سامنے آگیا

Express News

سیلاب کا خطرہ، سندھ حکومت نے اقدامات شروع کردیے

Express News

پاکستان بدلہ ضرور لے گا، بھارتی آبی جارحیت پر گورنر سندھ کا ردعمل

Express News

کراچی میں شوہر نے بیوی کو ذبح کردیا

Express News

کراچی: گھر سے ایک شخص کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو