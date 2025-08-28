حکومت سندھ کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پریکٹس ہو چکی، شرجیل میمن

گزشتہ سیلاب کے بعد صوبے میں 21 لاکھ گھر بنائے گئے ہیں جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، سینئر وزیرسندھ

ویب ڈیسک August 28, 2025
facebook whatsup

سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پریکٹس ہو چکی ہے، گزشتہ سیلاب کے بعد صوبے میں 21 لاکھ گھر بنائے گئے ہیں جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔

کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ سیلابی صورتحال ہے، پنجاب میں سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، ہم پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، پنجاب حکومت کو جو بھی مدد چاہیے، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے ساتھ پیپلز پارٹی کی ہمدردی ہے، وزیر اعلی سندھ نے جام خان شورو کو فیلڈ کے دورے پر بھیجا ہوا ہے، گڈو میں آؤٹ فلو تین لاکھ دو سو بتیس کیوسک ہے۔

شرجیل میمن نے کہا کہ کوٹری میں دو لاکھ چوالیس ہزار ان فلو ہے، سیلابی صورتحال کی مکمل مانیٹرنگ کی جارہی ہے، کچے کے مکینوں کے لیے تمام ڈی سیز کو ہدایات جاری کردی گئیں ہیں، حکومت سندھ نے ٹینٹس سمیت تمام سہولیات کا بندوبست کرلیا ہے۔

سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ لوگ گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ نے مانٹیرنگ سیل بھی قائم کیا ہے، سیلاب کے پیش نظر وزیر اعلی سندھ نے مختلف وزراء کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، منتخب نمائندوں کو بھی ہدایات جاری کی گئیں ہیں کہ سب اپنے اپنے حلقوں میں رہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پورا پاکستان پنجاب کے ساتھ کھڑا ہے، دو ہزار دس میں سندھ میں بڑی تباہی ہوئی تھی، تباہ کاریوں سے قائم علی شاہ کی سندھ حکومت نمٹی تھی، یو این کے سیکٹری جنرل آئے تھے دورے پر، انہوں کہا اس سے بڑی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔

شرجیل میمن نے کہا کہ لاکھوں لوگوں کو تین وقت کا پکا پکایا کھانا دیا گیا، سندھ حکومت کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پریکٹس ہو چکی ہے، سیلاب کے بعد 21 لاکھ گھر بنائے گئے ہیں۔ 
دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔

سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ ڈیموں پر تین صوبے قراردادیں منظور کر چکے ہیں، یہ قدرتی آفتیں ہیں، لوگوں سے مل کر ہی ان آفتوں سے نمٹا جا سکتا ہے، سیلاب سے اللہ کرے گا اتنا بڑا خطرہ نہیں ہوگا۔

ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا کام ہونا ہے، مون سون کے پیش نظر کام سلو کیا گیا، کچے کے ایریاز لیفٹ اور رائیٹ بینک متاثر ہونے کے خدشات ہیں، جماعت اسلامی نے کوئی کام نہیں کیا، وہ صرف تنقید کرتے ہیں، 11 بجے آکر ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، فرحان غنی کے خلاف مقدمہ درج ہے، انہوں نے رضاکارانہ گرفتاری پیش کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم اور روسی صدر کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات طے

Express News

بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

ڈسکہ میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن، سکھ برادری فیلڈ مارشل اور پاک فوج کی مشکور

Express News

جام صادق پل کی ایک راہداری بی آر ٹی کے لیے مخصوص ہوگی، شرجیل میمن

Express News

کراچی، پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی، گرفتار 20 ملزمان جیل روانہ

Express News

چارٹر انسپیکشن کمیٹی؛ حاضر سروس وائس چانسلرز فارغ، ریٹائرڈ وائس چانسلرز کا نوٹیفکیشن جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو