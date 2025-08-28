کرم کے فسادات میں جلنے والے بگن بازار کی تعمیر نو، ریاست اور عوام کے تعاون کی عمدہ مثال

گزشتہ سال 22 نومبر کو مقامی فریقین کے جھگڑے کے دوران بگن بازار کو جلا دیا گیا تھا

August 28, 2025
پشاور:

ریاستی اداروں اور عوامی اشتراک سے کرم کے فسادات میں جلنے والا بگن بازار ایک بار آباد ہوگیا۔

گزشتہ سال 22 نومبر کو مقامی فریقین کے جھگڑے کے دوران بگن بازار کو جلا دیا گیا تھا۔ جنوری 2025 میں مقامی افراد اور فریقین کے مابین امن معاہدہ ہوا جس نے کرم میں دہائیوں پرانی دشمنی ختم کی۔

جنوری میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد بگن بازار کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا۔

اس طرح، 16 مئی 2025 کو پاک فوج کی انجینئرنگ کور اور ضلعی انتظامیہ نے بگن بازار کی مرمت کا آغاز کیا۔ 102 دکانوں سمیت نیشنل بینک، نادرا آفس، گورنمنٹ ہائی اسکول، مدرسہ، انتظار گاہ اور اسٹریٹ لائٹس کی تعمیر و بحالی مکمل کر لی گئی۔

بگن بازار کے 101 دکانوں کی چابیاں تاجروں کے حوالے کر دی گئیں۔

چابیاں بگن کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں منعقدہ تقریب کے دوران مالکان کے سپرد کی گئیں۔ تاجروں اور عمائدین نے صوبائی حکومت اور پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔

کرم میں قائم ہونے والا امن عوام اور ریاست کی مشترکہ جیت ہے، عوام نے بگن بازار کی بروقت تعمیر نو اور امن کی بحالی پر پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔
