انسانی جسم میں کچھ ایسے اعضا ہیں جو اہم کام کرتے ہیں لیکن اگر وہ نہ ہوں تو ان کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔
ان اعضا کی غیر موجودگی میں یا تو دوسرے اعضا ان کے کام کی جزوی تلافی کر لیتے ہیں، یا پھر دوائیوں اور میڈیکل سہولتوں کی مدد سے زندگی ممکن ہو جاتی ہے۔
درج ذیل ایسے 10 اعضا دیے جا رہے ہیں جن کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے:
1. تلی
اگر یہ نکال دی جائے تو قوتِ مدافعت پر کچھ اثر پڑتا ہے مگر انسان زندہ رہتا ہے۔
2. اپینڈکس
اس کے بغیر انسان بالکل نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔
3. ایک گردہ
عام طور پر انسان کے پاس دو گردے ہوتے ہیں لیکن صرف ایک گردے کے ساتھ بھی نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے۔
ایک پھیپھڑا
اگر ایک پھیپھڑا نکال دیا جائے تو دوسرا پھیپھڑا زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتا ہے (بس سانس لینے کی صلاحیت کچھ کم ہو جاتی ہے)۔
5. معدہ
اگر کسی بیماری یا کینسر کی وجہ سے اسے نکال دیا جائے تو غذا کو براہِ راست آنتوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔
6. بڑی آنت
بڑی آنت پانی جذب کرنے اور فضلہ جمع کرنے میں اہم ہے لیکن اگر اسے نکال دیا جائے تو انسان کچھ مشکلات (ڈائریا، پانی کی کمی) کے باوجود زندہ رہ سکتا ہے۔
7. مثانہ
پیشاب جمع کرنے کے لیے مثانہ ضروری ہے، لیکن اس کے بغیر بھی ڈاکٹر متبادل راستے (urinary diversion) بنا دیتے ہیں۔
8. پتہ
یہ چربی ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اس کے بغیر بھی انسان زندہ رہتا ہے، صرف کھانے میں پرہیز کرنا پڑتا ہے۔
9. تولیدی اعضا
مرد یا عورت اگر اپنے تولیدی اعضا نکلوا دیں تو زندہ رہنا ممکن رہتا ہے، صرف اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔
10. مقعد
اگر مقعد کو نکال دیا جائے جیسے کینسر وغیرہ میں ہوتا ہے، تو فضلہ جسم سے نکالنے کے لیے colostomy bag استعمال کا جاتا ہے، اس پر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔