اسلام آباد: سفاک بیوی نے آشنا کے ساتھ ملکر شوہر کو قتل کردیا، ملزمہ ساتھی سمیت گرفتار 

ڈی آئی جی اسلام آباد نے وقوعہ کا نوٹس لے کر مجرمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کئے تھے

ویب ڈیسک September 02, 2025
اسلام آباد تھانہ سمبل اور ہومی سائیڈ یونٹ پولیس نے  کارروائی  کرتے ہوئے شوہر کو آشنا سے مل کر  قتل کرنے والی سفاک ملزمہ سمیت 2 ملزمان کو گرفتار  کرلیا گیا۔

پولیس نے قتل میں ملوث ملزمان  مسماۃ شاہین بی بی عرف مسکان  اور عابد علی کو گرفتار کرلیا، ملزمان نے تھانہ سمبل کی حدود میں تیز دھار آلہ سے وار کرکے تنویر انجم  کو قتل کر دیا تھا۔

ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق نے کہا کہ ملزمان کو ٹھوس شواہد کی روشنی میں چالان عدالت کرکے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔
