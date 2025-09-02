کینیڈا لیگ، خواجہ نافع، شعیب ملک اور سعید اجمل شرکت کیلئے تیار

ایونٹ 8 سے 13 اکتوبر تک وینکوور کے بی سی پلیس اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا

ویب ڈیسک September 02, 2025
کینیڈا سپر 60 لیگ میں 3 پاکستانی کرکٹرز ایکشن میں نظر آئیں گے۔

ایونٹ کیلیے فرنچائز ٹیموں کو حتمی شکل دیدی گئی، ایونٹ 8 سے 13 اکتوبر تک وینکوور کے بی سی پلیس اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا، تجربہ کار اسپنر سعید اجمل ماسٹرز میسی سوگا کی نمائندگی کریں گے، خواجہ نافع اور شعیب ملک واریئرز وائٹ روک کی جانب سے میدان میں اتریں گے۔

یہ پہلا موقع ہوگا کہ کینیڈا میں کسی انڈور اسٹیڈیم میں برقی قمقموں کی روشنی میں بین الاقوامی کرکٹ منعقد ہوگی۔ سکسرز ٹورنٹو نے الیکس ہیلز اور رحمان اللہ گرباز کی خدمات حاصل کی ہیں، بلٹز برامپٹن پیوش چاؤلہ، ڈیوڈ ویزا، مارٹن گپٹل اور کوئنٹن ڈی کاک کو چنا ہے۔

 ٹائیگرز مونٹریال میں اینڈریو ٹائی اور شکیب الحسن پر انحصار کیا ہے، کنگز وینکوور نے ریسی وان ڈیر ڈوسن، معین علی اور ڈیوائن پریٹوریس کو چنا ہے۔ ایونٹ کینیڈین کرکٹ کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔
