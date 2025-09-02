سہ فریقی سریز: ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری

سہ ملکی سیریز کے چوتھے میچ میں افغانستان نے پاکستان کوجیت کے لیے 170 رنز کا ہدف دے دیا۔
شارجہ میں جاری میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز اسکور کیے۔
افغانستان کی جانب سے ابراہیم زادران 65 اور صدیق اللہ اٹل 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ رحمان اللہ گربز 8، محمد نبی 6 اور عظمت اللہ عمرزئی 4 رنز کے انفرادی اسکور پر پویلین لوٹے۔
کریم جنت اور کپتان راشد خان 8 اور 8رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ صائم ایوب نے 1 وکٹ حاصل کی۔