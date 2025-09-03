افغانستان زلزلہ؛ مریضوں کو خیبر پختوںخوا میں علاج فراہم کریں گے، وزیراعلیٰ علی امین

مشکل کی اس گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، علی امین گنڈاپور کا ویڈیو بیان

ویب ڈیسک September 03, 2025
پشاور:

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ مریضوں کو اپنے صوبے میں علاج فراہم کریں گے۔

اپنے ویڈیو بیان میں وزیراعلیٰ کے پی نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، زلزلہ متاثرین کے لیے ادویات اور دیگر سامان افغانستان بھیج دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے انھیں خیبر پختونخوا میں علاج فراہم کریں گے، اگر افغان حکومت کو میڈیکل ٹیموں کی ضرورت ہے تو ٹیمیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔

وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ افغان حکومت سے رابطے میں ہیں اور ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔

واضح رہے کہ چند روز قبل افغانستان میں 6 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، ہزار سے زائد افراد جاں بحق جبکہ سیکڑوں گھر منہدم ہوگئے۔
