کراچی میں پولیس مقابلہ، زخمی سمیت دو ملزمان گرفتار، ایک فرار

کراچی:
شہر قائد میں جمشید کوارٹر پولیس نے گرومندر گھوڑا چورنگی کے قریب موٹرسائیکل چھیننے کی واردات ناکام بناتے ہوئے مبینہ پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں ایک ملزم سمیت دو ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایک ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
چھیپا فاؤنڈیشن کے مطابق زخمی ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی شناخت 32 سالہ چمن علی کے نام سے ہوئی ہے۔
پولیس کے مطابق تین موٹرسائیکل سوار ملزمان ایک شہری سے اس کی موٹرسائیکل چھین رہے تھے کہ گشت پر مامور پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔
ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ملزم زخمی جبکہ دوسرا گرفتار کر لیا گیا، جبکہ تیسرا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک پستول، گولیاں اور چھینی گئی موٹرسائیکل برآمد کر لی گئی ہے۔