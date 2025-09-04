گھر، فصلیں، دکانیں، بازار سب پانی کی نذر، گجرات میں 506 ملی میٹر بارش نے تباہی مچا دی

احاطہ سیشن کورٹ سمیت متعدد سرکاری عمارتیں پانی میں ڈوب چکی ہیں

ویب ڈیسک September 04, 2025
GUJRAT:

گجرات شہر اس وقت بدترین اربن فلڈنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، جہاں مسلسل موسلادھار بارشوں اور ناقص نکاسی آب کے باعث شہری علاقوں میں 4، 4 فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے۔

مدینہ سیداں، کچہری چوک، گوندل چوک، ظہور الٰہی اسٹیڈیم اور جیل چوک جیسے اہم علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔

شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل چکا ہے، مساجد سے مسلسل اعلانات کیے جا رہے ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی ہے۔

برساتی پانی کو موڑنے کی کوششیں تاحال ناکام، نالہ بھنڈر اور نالہ بھمبر میں آنے والے سیلابی ریلوں نے کئی گھروں کو لپیٹ میں لے لیا، ایک مکان پانی میں بہہ گیا۔

ذرائع کے مطابق، اربن فلڈنگ کے باعث دکانوں کا قیمتی سامان تباہ ہو چکا ہے، جبکہ احاطہ سیشن کورٹ سمیت متعدد سرکاری عمارتیں پانی میں ڈوب چکی ہیں۔

شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، لوگ محفوظ مقامات کی تلاش میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں گجرات اور گوجرانوالہ ڈویژن میں 506 ملی میٹر تک ریکارڈ توڑ بارش ہوئی، جو حالیہ تاریخ کا بدترین ریجنل رین فال ریکارڈ قرار دیا جا رہا ہے۔
